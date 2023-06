Amunorpi debate uso de dinheiro público pelas prefeituras

A Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) promoveu uma reunião com os prefeitos dos municípios associados na última sexta-feira (23). O encontro teve como objetivo debater o uso do dinheiro público por parte das prefeituras.

O encontro aconteceu na sede da instituição em Jacarezinho e, entre outros temas, a retirada de dinheiro das contas das prefeituras na Caixa Econômica Federal foi o mais abordado. Um dos problemas relacionados a situação é quando o “buraco” nas contas acaba passando de uma gestão para outra.

No caso de Jaboti, por exemplo, o prefeito Régis Willian falou sobre valores que foram retirados da conta do Executivo Municipal e a situação acabou indo parar na Justiça. “É muito importante que esse tema seja debatido, pois em Jaboti tivemos cerca de R$ 600 mil retirados da conta da prefeitura. Agora, estamos movendo ações na Justiça para que esse dinheiro possa voltar aos cofres públicos”, disse o prefeito.

Para se ter uma noção do tamanho do problema, em uma reunião recente promovida pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP) a situação foi constada em ao menos 18 prefeituras que fazem parte da associação. Entre os municípios onde a situação foi constatada, estão as cidades de Arapoti, Cerro Azul, Céu Azul, Doutor Camargo, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Jaboti, Mamborê, Mandaguaçu, Matelândia, Nova Olímpia, Paranapoema, Porto Rico, Quinta do Sol, Roncador, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul e Terra Rica.