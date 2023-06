Prefeitura vai pagar primeira parcela do 13º dos servidores

O prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, anunciou nesta quarta-feira (21), através das redes sociais, uma boa notícia para os servidores do município em relação ao pagamento de seus salários.

De acordo com as informações divulgadas pelo prefeito, o salário referente ao mês de junho e o pagamento da primeira parcela do 13º salário irão acontecer ainda esta semana. “Gostaria de trazer boas notícias. Através de muito trabalho e compromisso, vamos conseguir realizar o pagamento do salário de julho já nesta quinta-feira e, na sexta-feira, será feito o pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos nossos servidores”, informou Taidinho.

O prefeito ainda aproveitou a oportunidade para agradecer aos servidores municipais pela sua dedicação no trabalho e na busca por melhorias para população brazense. “Isso mostra a dignidade e o respeito que temos pelo funcionalismo público do nosso município. Estes trabalhadores são os verdadeiros responsáveis pelas mudanças e que fazem as coisas acontecer em Wenceslau Braz”, completou.

A notícia é boa não apenas para os servidores municipais, mas também para a economia local em geral, uma vez que com mais dinheiro circulando no município, outros setores também podem ter mais dinheiro injetado em suas finanças.