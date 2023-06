Caravana Paraná Unidos Pelas Mulheres convida mulheres para evento no Norte Pioneiro

O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, será sede da próxima parada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres. A organização do evento está convidando prefeitas, vices, secretárias e demais representantes dos municípios da região para participar do encontro.

De acordo com o cronograma, a Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres no Norte Pioneiro acontece no dia 30 de junho a partir das 09h00 na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina que fica situada a Avenida Oliveira Morra, 815, no Centro. Os interessados em participar do encontro devem realizar sua inscrição através do endereço eletrônico https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1688 e demais dúvidas podem ser sanadas por meio do telefone (41) 3210-2948.

O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, e prefeito do município de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, convidou as mulheres representantes das mais diversas áreas dos municípios da região para participar do evento.

O convite ainda foi reforçado pela secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, pelo presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, e pelo presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

O projeto, que foi lançado no dia 29 de maio deste ano em Curitiba e contou com a presença do governador Ratinho Jr, conta com patrocínio das empresas Copel, Sanepar e Celepar. O objetivo é fortalecer a execução das políticas públicas em defesa das mulheres em parceria com os municípios.

O cronograma conta com encontros em nove regiões de todo o Paraná, sendo que a Caravana já passou por Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão.