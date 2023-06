Flávio Zanrosso cumpre agenda em Brasília

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, está cumprindo uma agenda de compromissos em Brasília, no Distrito Federal. O chefe do Executivo tomazinense divulgou o cronograma de sua viagem através das redes sociais nesta quarta-feira (21).

De acordo com as informações divulgadas por Zanrosso, durante a viagem ele se reuniu com o deputado federal Baleia Rossi, que é presidente do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e também com o deputado federal Sérgio Souza, que também é do mesmo partido. O encontro aconteceu na sede do MDB.

A agenda de compromissos do prefeito ainda contou com encontros com o deputado federal de São Paulo, Fábio Teruel, com o deputado federal pelo Paraná, Pedro Lupion, reunião com a Frente Parlamentar do Agronegócio, e reunião da CPI do MST (Movimento Sem Terra).

Um dos objetivos da viagem é a busca por mais recursos e investimentos para o desenvolvimento do município de Tomazina e a melhoria da qualidade de vida da população tomazinense.