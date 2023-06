Com viadutos prontos, duplicação da BR-277 em Cascavel chega a 70,8% de execução

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) registrou a marca de 70,8% de conclusão da duplicação da BR-277 em Cascavel, na região Oeste. A obra é resultado de parceria entre a Itaipu Binacional e o Governo do Paraná, por meio da SEIL, cabendo ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a administração e fiscalização do andamento.

Com as estruturas dos novos viadutos concluídas, no acesso para a Ferroeste e no entroncamento com a nova variante da PR-180, os serviços estão concentrados em finalizar a terraplenagem e pavimentação das novas pistas da BR-277 no trecho, que inicia no km 574 e segue por 5,81 quilômetros, até o km 580, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

As frentes de trabalho estão executando a camada de rolamento do pavimento entre o km 578 e km 580, e implantando barreiras de concreto no eixo das pistas do km 575 ao km 576. Na sequência destes serviços deve começar a instalação das defensas metálicas da rodovia. As melhorias no trevo da Ferroeste serão as últimas, devido ao grande fluxo de veículos no local.

A iluminação viária da obra está praticamente concluída, enquanto a implantação de dispositivos de drenagem e a galeria metálica já passaram dos 60% de conclusão. Também já foi finalizada a implantação de uma via marginal em outro segmento da BR-277, entre o km 581 e km 583.

Com a efetivação das desapropriações necessárias para obra foram iniciados os serviços de implantação da variante da PR-180, que passará a ser acessada pela rodovia federal por meio de um viaduto. Metade do trecho já está com o subleito da pista pronta e deve receber a base do pavimento na sequência. Na outra metade da variante estão em andamento os serviços de terraplanagem para compor o subleito.

O investimento da obra é de R$ 48.009.661,88, com recursos da Itaipu, devendo ser concluída no segundo semestre deste ano.