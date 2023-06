Com obras de microdrenagem, IAT reforça alerta de cuidados a moradores e turistas de Matinhos

Com o avanço das obras da recuperação da Orla de Matinhos para pontos mais centrais da cidade, o Instituto Água e Terra (IAT) reforça o pedido para que moradores e turistas sigam atentos aos avisos de segurança, evitando assim acidentes.

A partir do início das ações de expansão das redes de microdrenagem , em maio, o canteiro de obras avançou para as avenidas Atlântica, Beira-Mar e Paraná, e para as ruas Ponta Grossa, Antonina, Ceciliano Tavares e Paranaguá, locais tradicionalmente com grande fluxo de pedestres e veículos automotores.

Por isso, a orientação é para que as pessoas se mantenham atentas às placas, faixas, cercas e áreas de isolamentos distribuídas ao longo dos pontos com intervenção por parte do Consórcio Sambaqui, conjunto de sete empresas que venceu a licitação pública para realizar a modernização do município litorâneo.

A fase atual dos trabalhos contempla ainda a melhoria da macrodrenagem, a execução das estruturas dos guias-correntes e dos headlands e a revitalização paisagística da própria orla.

“Os alertas, como as placas indicativas colocadas nos canteiros de obras, servem para evitar acidentes, já que ainda há risco em razão de termos neste momento muitas máquinas trabalhando. Por isso orientamos a população a respeitar o que dizem os comunicados. Só assim vamos garantir a segurança de todos”, afirmou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro.

HISTÓRICO– População e turistas que visitam Matinhos convivem com as obras desde março de 2022. Essa é a principal intervenção urbano da história do Litoral, com investimento de R$ 314,9 milhões apenas nesta fase da recuperação.

As intervenções contemplam o trecho entre o canal da Av. Paraná e o Balneário Flórida, numa extensão de 6,3 quilômetros. O pacote abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O objetivo é amenizar problemas históricos relacionados ao meio ambiente como o processo de erosão praial, enchentes e à ocupação da faixa de areia. Com índice de conclusão superior a 75% , a expectativa é que a operação seja concluída no segundo semestre de 2024.

ETAPAS– A obra de revitalização é realizada em duas etapas, num valor total de R$ 500 milhões. Além da fase inicial, já em execução, o projeto contempla uma segunda ação, ainda sem previsão de data, que visa recuperar o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.