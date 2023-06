Com adesão ao Susaf, consórcio de 11 cidades do Noroeste pode expandir vendas no Estado

O Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná (Cicenop) ampliou sua atuação e poderá indicar agroindústrias para venda de produtos de origem animal em todo o Estado. O grupo aderiu ao Susaf-PR (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte). A entrega do certificado aconteceu na tarde desta terça-feira (20), em Cianorte, em evento na faculdade UFMG.

Cerca de 400 pessoas participaram do encontro, entre prefeitos e secretários municipais da região, além de servidores do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), produtores, técnicos e estudantes.

Agora, o consórcio que reúne 11 municípios poderá indicar agroindústrias de sua área de abrangência para que, cumprindo as normas higiênico-sanitárias e as legislações do setor, vendam seus produtos para outras regiões do Paraná. Esse é o segundo consórcio paranaense a aderir ao sistema. Em maio deste ano, o CID Centro, composto por 31 municípios, também foi beneficiado.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou que a meta do governo estadual é atingir 200 municípios integrados ao Susaf até 2026. “Estamos falando de uma oportunidade para a pequena agroindústria ultrapassar barreiras e vender para 11 milhões de consumidores em todo o estado. Isso se faz com método e organização”, afirmou.

Esse sistema rompe entraves burocráticos que não permitiam que produtos reconhecidamente bons do ponto de vista higiênico-sanitário pudessem ser vendidos além dos limites locais. A concessão do Susaf/PR é feita pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

“Cada vez que entregamos um certificado desse é uma alegria muito grande. Nós temos uma mão firme para a fiscalização, mas uma mão que também acolhe e apoia os produtores”, reforçou o diretor-presidente, Otamir Martins.

A atenção do governo estadual às agroindústrias e à agricultura familiar foi destacada pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza, que também parabenizou os municípios pela agilidade no processo. “Na nossa avaliação, o que presenciamos aqui hoje é uma grande conquista, que mostra a organização da região. Isso é a chave do mercado, significa agregação de valor e renda para o campo”, disse.

EVENTO– O evento teve como objetivo apresentar o processo simplificado para aderir do Susaf/PR. Ele é resultado de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Adapar, IDR-Paraná e Associação dos Municípios do Norte e Noroeste do Paraná (Amenorte), com apoio da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) e Associação dos Municípios Entre Rios (Amerios).

O presidente da Amenorte e prefeito de São Manoel do Paraná, Agnaldo Trevizan, destacou a união entre os municípios em benefício do desenvolvimento regional. “Agradecemos o apoio do Estado nessa iniciativa”.

“Estamos tentando ajudar, com a Amenorte, para agilizar todas as pendências necessárias, para gerar desenvolvimento para os nossos municípios”, apontou o prefeito de Cianorte, Marco Franzato.

PROGRAMA– O Susaf foi criado por lei em 2013, mas regulamentado em 2020. O programa é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. A exigência é de que ela esteja registrada no Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Ele pode ser concedido aos municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem serviço de inspeção estruturado, que garanta que o produto é de qualidade.

Os estabelecimentos interessados obter o selo do Susaf/PR devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, são exigidos a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.