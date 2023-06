Alcione Lemos e Sandro Alex visitam obras em Jaguariaíva

A prefeita de Jaguariaíva, Alcione Lemos, recebeu na última sexta-feira (16) a visita do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Durante o encontro, a prefeita acompanhou o secretário nas vistorias de obras que estão sendo realizadas no município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeita nas redes sociais, a agenda contou com a visita em obras realizadas em diferentes bairros da cidade. “O Sandro Alex esteve comigo em diversos bairros da nossa cidade acompanhando de perto os investimentos que estão sendo realizados em Jaguariaíva, muitos deles em parceria com o governo do Estado”, disse a prefeita.

Ainda durante a visita, o secretário deu detalhes sobre a concessão rodoviária das rodovias PR-092 e PR-151. “Tivemos a oportunidade de conversar sobre o pedágio que está para chegar em duas rodovias que passam por nossa cidade. Com estas obras, nosso município irá se tornar um grande corredor logístico do Estado do Paraná”, comemorou a prefeita.

Por fim, Alcione agradeceu o apoio que o secretário tem dado a Jaguariaíva para que o município siga avançando na realização de obras. “Agradeço ao Sandro Alex por todo apoio que tem nos dado, especialmente pelo recurso que garantiu a pavimentação das ruas Irani Godoy, São Miguel Arcanjo, Airton Senna e Miguel Valengo, um montante que beira a casa dos R$ 3 milhões em investimentos”, finalizou a prefeita.