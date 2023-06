Secretário fala sobre reunião da Amunorpi em Siqueira Campos

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carboni, participou da 3ª Reunião Ordinária da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) realizada na última quinta-feira (15) em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Durante o encontro, o secretário destacou a importância da união dos municípios em busca de melhorias na qualidade de vida da população paranaense. “A parceria entre os municípios, por meio de seus gestores e do governo do Estado do Paraná, garante cada vez mais o desenvolvimento de ações que beneficiam a população paranaense. Essa é a gestão municipalista promovida pelo governador Ratinho Junior que busca a aproximação e os cuidados com aqueles que estão vivendo o dia a dia e conhecem a realidade dos municípios”, destacou Rogério.

A 3ª Reunião Ordinária da Amunorpi contou com a participação de prefeitos e secretários de 23 municípios que compõem a associação, além de deputados, autoridades regionais e representantes de autarquias do governo estadual na região.