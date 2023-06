Gol com placas de Wenceslau Braz capota na PR-218

Um acidente de trânsito registrado na noite do domingo (18) deixou uma pessoa ferida. A situação foi registrada na rodovia PR-218 no trecho que liga os municípios de São Sebastião da Amoreira a Santo Antônio do Paraíso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária, o acidente do tipo capotamento aconteceu por volta das 22h00 e envolveu um automóvel VW/Gol com placas de Wenceslau Braz, município do Norte Pioneiro. O condutor trafegava pela rodovia quando, próximo ao local conhecido como Fazenda Cachoeira, perdeu o controle da direção e capotou o automóvel. Ele teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital municipão de São Sebastião da Amoreira.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.