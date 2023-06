Acidente mata casal e criança em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (18) tirou a vida de três pessoas na rodovia PR-218 no trecho que passa pelo município de Guapirama, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, que esteve no local prestando atendimento as vítimas, a colisão envolvendo um automóvel e duas caminhonetes aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Guapirama a Joaquim Távora.

O acidente envolveu um automóvel VW/Gol, uma caminhonete GM/S10 e uma GM/Silverado. Com a violência do impacto, o Gol ficou destruído e três pessoas que estavam no automóvel, sendo um jovem de 28 anos, uma mulher de 26 anos e uma menina de nove anos, morreram no local. Uma criança de dois anos que também estava no veículo foi socorrida em estado grave e levada ao hospital de Guapirama.

O acidente ainda deixou três pessoas feridas que foram encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico, enquanto outras três pessoas não tiveram ferimentos.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual e IML (Instituto Médico Legal) também prestaram atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.