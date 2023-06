Líderes do Agro de 18 cidades se reúnem no Norte Pioneiro

O encontro de líderes rurais, promovido desde 2019 pelo Sistema Faep/Senar-PR, teve uma sede inédita. No último dia 15, Cambará recebeu o evento (o segundo, de uma série de dez que ocorrem em 2023), do 3º Encontro Regional de Líderes Rurais – Cultivando Conexões. A conferência reuniu 150 produtores e produtoras rurais de 18 de municípios da região, que puderam participar de dinâmicas para fortalecer o sistema sindical e colaborar para o desenvolvimento de novos representantes para o setor. Na edição de 2022, Santo Antônio da Platina, também no Norte Pioneiro, foi quem esteve no roteiro dos encontros.

Na abertura do evento, o presidente do Sindicato Rural de Cambará e presidente do Núcleo de Sindicatos do Norte Pioneiro (Norpi), Aristeu Sakamoto, demonstrou satisfação pela escolha do município como sede. “Quero agradecer ao presidente e a toda equipe do Sistema FAEP/SENAR-PR por terem escolhido Cambará para receber um evento tão importante para o desenvolvimento de líderes. O encontro cria condições para nos desenvolvermos no campo e fortalece o sistema sindical”, destacou Sakamoto.

Presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette

Para o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, os dez encontros que estão percorrendo todas as regiões do Paraná até a primeira semana de julho (conforme calendário abaixo) vão ter reflexo direto, já no curto prazo, na defesa dos interesses dos agricultores e pecuaristas. “Quem representa o produtor rural é o sistema sindical. Mas um sistema sindical forte precisa dos sindicatos mobilizados e dos produtores e produtoras participativos. Esses eventos têm esse propósito, de despertar novos representantes no meio rural”, destacou o dirigente.

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, também prestigiou o encontro no Norte Pioneiro. Segundo ele, “Esse é um evento extremamente importante, pois a FAEP e os sindicatos rurais da região têm realiza um serviço de orientação aos produtores. Cambará, em especial, precisa deste amparo, pois é uma referência no meio rural da região”, destacou.

Deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion

Além de Londrina (15/6) e Cambará (16/6), o 3º Encontro Regional de Líderes Rurais – Cultivando Conexões passará por Pato Branco (20/6), Toledo (21/6), Umuarama (22/6), Maringá (27/6), Campo Mourão (28/6), Guarapuava (29/6), Carambeí (5/7) e Campo Largo (6/7).

Dinâmicas

O evento foi composto por três blocos, com diversos temas, envolvendo os participantes em dinâmicas. A interação entre os produtores rurais ocorreu por meio da apresentação de estudos de caso, apresentações, atividades de integração e falas de representantes rurais do Estado.

Em uma primeira parte da troca de conhecimentos, o consultor do Sistema FAEP/SENAR-PR Claudinei Alves conduziu uma dinâmica envolvendo “As dores do setor agro”. Com isso, a partir dos desafios e/ou problemas existente no meio rural, foi possível ratificar que a mobilização do setor, por meio dos sindicatos rurais e da FAEP, é a forma para defender os interesses dos agricultores e pecuaristas paranaenses.

Em seguida, no bloco “Aprendizagem”, técnicos do Departamento Técnico (Detec) do Sistema FAEP/SENAR-PR realizaram uma atividade destacando os mais de 250 cursos da entidade. Por meio de um jogo de quebra cabeça, os participantes puderam conhecer mais sobre as capacitações gratuitas e com certificado do SENAR-PR, tão importantes para o desenvolvimento da agropecuária paranaense. As formações da entidade são reconhecidas pela qualidade e abrangência, em praticamente todas as áreas da atividade rural, além de temas transversais.

Para encerrar o evento, no último bloco, denominado de “Representatividade”, os produtores rurais puderam conhecer mais detalhes da atuação da FAEP e dos sindicatos rurais em prol dos interesses do setor. Essas entidades, em âmbitos regional e municipal, respectivamente, buscam resolver os problemas do setor por meio da representatividade.