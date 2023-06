Câmara de Arapoti convoca audiência pública contra as constantes queixas de demora nos atendimentos

O Hospital Municipal 18 de Dezembro tem enfrentado sérios desafios quanto à demora no atendimento aos pacientes. Residentes relatam horas de espera para serem atendidos, o que acaba gerando desconforto e preocupação. A audiência pública convocada pela Câmara de Vereadores, através do presidente Luciano Ferreira da Silva Vavá – (UNIÃO), surge como uma oportunidade de discutir essas questões diretamente com representantes da administração pública e buscar soluções efetivas.

Além disso, as limitações das consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), outra queixa frequente da população, também serão abordadas durante a audiência. A população tem se deparado com dificuldades para marcar consultas e obter atendimento médico de forma ágil e eficiente nas UBSs da cidade. A falta de médicos e infraestrutura adequada, na atual gestão, são apontadas como alguns dos principais obstáculos enfrentados pelos moradores.

A expectativa é que a audiência pública proporcione um espaço de diálogo entre os vereadores, representantes do hospital, profissionais de saúde, moradores e demais envolvidos. Serão apresentadas demandas e sugestões, com o intuito de promover melhorias nos serviços prestados, agilizar os atendimentos e ampliar o acesso à saúde para toda a comunidade.

“A cidade tem que se unir para evoluir. Precisamos de voz ativa para acabar com esses problemas de saúde no nosso município”

Durante a reunião, espera-se que sejam discutidas medidas como a contratação de mais profissionais de saúde, investimentos em infraestrutura, ampliação do horário de funcionamento das unidades e a implementação de políticas de gestão eficientes. De acordo com Vavá, a participação da sociedade civil é essencial para identificar os problemas enfrentados e colaborar na busca por soluções que possam garantir um atendimento digno e de qualidade para todos. “A cidade tem que se unir para evoluir. Precisamos de voz ativa para acabar com esses problemas de saúde no nosso município”, declarou o vereador.

A realização da audiência pública pela Câmara de Vereadores de Arapoti reflete a preocupação das autoridades locais em resolver as questões relacionadas ao atendimento do Hospital Municipal 18 de Dezembro e às limitações das consultas nas UBSs. “A comunidade espera que esse encontro seja um marco para a implementação de ações concretas que visem aprimorar os serviços de saúde, promovendo uma maior eficiência e satisfação dos cidadãos”, pontuou Vavá.