Copel leva teatro e jogos digitais educativos para escolas municipais de Cascavel

Mais de 300 alunos de duas escolas municipais de Cascavel, no Oeste, recebem na próxima semana uma programação cultural que divulga os jogos educativos desenvolvido para as crianças aprenderem sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica. A peça teatral "Histórias Eletrizantes" será levada às escolas Inglacir Lourdes Farina, na segunda-feira (19), e à Escola Municipal da Transparência, na terça (20). O teatro aborda os conteúdos que depois podem ser praticados pelos alunos como uma brincadeira no celular.

Os jogos “Se Liga” e “Click Esperto” foram especialmente projetados para crianças de sete a dez anos de idade, como um complemento ao conteúdo do programa educativo Iluminando Gerações , que leva informações por teatro e também em palestras, vídeos, materiais impressos e em eventos dedicados aos anos finais do Ensino Fundamental I, em todo o Paraná.

Após baixados, os jogos funcionam sem conexão à internet, portanto não exigem o consumo de dados móveis, nem expõem as crianças à conexão com outros usuários. O download dos jogos está disponível gratuitamente pela loja de aplicativos Google Play, do sistema operacional Android.

CONSUMO CONSCIENTE– Na fictícia Cidade dos Desligados do jogo “Se Liga”, as crianças são os heróis e heroínas da segurança. Com a ajuda do mascote Lúcio e a força do conhecimento, eles podem andar pela cidade para acabar com as situações perigosas que encontram pelo caminho, prevenindo os acidentes por choque elétrico. Com um avatar personalizado, é só identificar os riscos e responder as perguntas de forma correta para ganhar pontos e salvar o dia.

Além do uso seguro da energia, outra preocupação constante no cotidiano é o uso sem desperdícios. Por isso, no jogo “Click Esperto” a ideia é acabar com os gastos desnecessários para economizar. É preciso ser rápido para apagar as lâmpadas acesas durante o dia, sem atingir nenhum obstáculo.

ILUMINANDO GERAÇÕES–O programa está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele foi criado com o objetivo de levar aos estudantes, de forma leve e divertida, ensinamentos sobre o uso seguro e consciente da energia.

Com as palestras nas escolas, apresentações teatrais, a Van da Eficiência Energética, vídeos e jogos educativos, o Iluminando Gerações contribui para a redução do número de acidentes com energia elétrica e estimula a mudança de hábitos não só das crianças, mas também dos familiares e vizinhos, pois os pequenos se tornam multiplicadores dessas informações.

Os materiais do programa estão disponíveis no site, onde professores interessados também podem requisitar a palestra da Copel. A estimativa é de que o programa deve orientar aproximadamente 60 mil crianças, em 2023.

Serviço:

"Histórias Eletrizantes" e divulgação dos jogos educativos da Copel

Segunda-feira: Escola Municipal Inglacir Lourdes Farina - Rua Pres. Kennedy, 3631 - sessões às 10h e 13h30

Terça-feira: Escola Municipal da Transparência - Rua Panamá, 3323 - sessão às 9h30