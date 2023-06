IDR-Paraná capacita 45 extensionistas para atuação em manejo de solos

Com participação do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, terminou nesta quinta-feira (15), em Londrina, no Norte do Estado, um treinamento para atualização em manejo do solo ministrado por pesquisadores do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) para 45 extensionistas da própria instituição que atuam em todas as regiões no Programa Grãos Sustentáveis .

Durante três dias, pesquisadores e extensionistas debateram os avanços do conhecimento em física, química e biologia dos solos. Eles também trataram de aspectos práticos, como técnicas para coleta de amostras no campo para análises, procedimentos para aplicação de dejetos de animais com o objetivo de aproveitamento como fertilizantes e métodos de monitoramento de infiltração de água, dentre outros.

O secretário Norberto Ortigara elogiou a estratégia de definir protocolos como instrumento para ampliar a disseminação das boas práticas agronômicas. “Temos muito trabalho, muita orientação a fazer para propiciar mais resultados aos agricultores, aos municípios, ao Paraná e ao Brasil”, disse.

“O curso de atualização é parte de um esforço para o desenvolvimento de um protocolo técnico que oriente a atuação dos extensionistas nas regiões produtoras”, explicou o engenheiro-agrônomo Edivan José Possamai, coordenador estadual do Projeto Grãos Sustentáveis.

Natalino Avance de Souza, diretor-presidente do IDR-Paraná, ressaltou a união de esforços entre a pesquisa e a extensão. “É um meio de dar qualidade para as entregas que fazemos aos agricultores e à sociedade paranaense”, afirmou.

PROGRAMA–O IDR-Paraná atua no Programa Grãos Sustentáveis com ações de extensão rural visando a sustentabilidade do sistema produtivo de grãos, através da geração de renda, adoção das boas práticas agrícolas e a oferta de alimentos seguros, preservando os recursos naturais e a qualidade produtiva dos solos.O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil com participação de quase 20% da produção nacional, e apenas 2,3% do território brasileiro.

Entre as principais estratégias de trabalho estão o manejo integrado de pragas (MIP) e manejo integrado de doenças (MID).