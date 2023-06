Amunorpi realiza mega-reunião em Siqueira Campos

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Amunorpi, realiza nesta quinta-feira (15), em Siqueira Campos, mais uma reunião ordinária com a presença dos prefeitos dos municípios que fazem parte da instituição, além de representantes do governo estadual. O encontro ainda vai contar com uma reunião da Casa Civil no Norte Pioneiro.

A reunião da Amunorpi acontece a partir das 09h30 no Salão do Santuário situado na Praça Frei Alfredo João Lazaro, Rua Minas Gerais. O encontro vai contar com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, do secretário de Estado do Desenvolvimento Social e da Família, Rogério Carboni, do superintendente geral do Equilíbrio Regional, Rogério Lorenzetti, além de outras autoridades.

A Folha conversou com o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, que falou um pouco sobre o encontro. “Teremos junto a reunião da Amunorpi um encontro da Regional da Casa Civil no Norte Pioneiro. Estarão presentes chefes de Núcleos Regionais, gerentes da Copel, Sanepar, Ciretrans e demais órgãos ligados ao governo do Estado”, comentou.

“O objetivo dessa reunião junto aos prefeitos é apresentar estes coordenadores aos gestores dos municípios para quando o prefeito precisar de um determinado atendimento, que as vezes precisa passar por vários órgãos do governo, ele encontre apoio junto aos gerentes regionais. Através dessa parceria, teremos uma união que vai facilitar o atendimento para atender as demandas dos prefeitos e municípios”, completou Daio.

O coordenador ainda adiantou que serão realizadas várias reuniões até o final deste ano para facilitar a comunicação e suporte aos prefeitos, além de apresentar um balanço dos trabalhos de cada secretária e órgãos que representam o governo na região.

A Amunorpi tem como associados os municípios de Barra Do Jacare, Cambará, Carlopolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatigua, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

O principal objetivo da instituição é promover a integração regional, econômica