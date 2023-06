Operação contra o crime organizado prende três em Jaguariaíva

A manhã desta quarta-feira (14) começou movimentada no município de Jaguariaíva. A equipe da Polícia Civil deflagrou a operação “Pula Fogueira” para combater o crime organizado no município.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a ação teve como objetivo o cumprimento de oito ordens judiciais contra uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e confecção de notas falsas. As ordens judiciais contam com sete mandados de busca e apreensão além de um mandado de prisão.

Além do emprego de policiais civis, a ação também contou com o uso de cães farejadores. Como resultado, três pessoas foram presas, sendo dois em flagrante e um em cumprimento de mandado de prisão.

O delegado da Polícia Civil, Lucas Maia, comentou sobre a operação e revelou que o grupo agia não apenas em Jaguariaíva, mas em outros municípios da região. “Os suspeitos também são investigados por fabricar e repassar moedas falsas por um valor inferior ao da cédula oficial. Além disso, estão ligados a outros crimes como homicídios”, explicou.

Com esta fase da operação deflagrada, as investigações continuam para apurar e identificar outros indivíduos que estejam envolvidos com a organização criminosa.