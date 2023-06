Meteorologia emite alerta para fortes chuvas na região

O Simepar emitiu um alerta no último sábado (10), sobre fortes chuvas que estão previstas para os próximos dias na região, que poderão, dependendo da localidade chegar a 100 milímetros. Com base no aviso meteorológico da base meteorológica do Estado, uma frente fria chegará ao Paraná a partir deste domingo (11), provocando acumulados de chuva significativos em diversas cidades no decorrer da semana, pelo menos até quinta-feira dia 15.

A Defesa Civil do Paraná, diante da previsão, emitiu um sinal de alerta à população.“A atenção para o evento deve ser dada para o risco de alagamentos e inundações em áreas vulneráveis aos episódios de chuvas volumosas, bem como atentar para a situação de áreas críticas na Serra do Mar para potenciais deslizamentos localizados”.