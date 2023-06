Acidente com van da prefeitura deixa dois feridos na PR-090

Uma Van da secretaria municipal de Saúde da prefeitura de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, se envolveu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (07) na PR-090. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, o veículo estava levando pacientes para realizar consultas em Curitiba quando, na região de Ventania, acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel.

Continua após a publicidade

Duas pessoas que estavam na van tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital municipal de Ventania para receber atendimento médico. Já os outros pacientes aguardaram a chegada de outro veículo para poder seguir viagem.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente, que estaria embriagado, foi detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.