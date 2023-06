Projeto que aumenta número de vereadores é aprovado em município da região

Um projeto polêmico que tramita na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, foi aprovado na primeira votação em sessão realizada na noite desta segunda-feira (15) na Casa de Leis.

A proposta tem como finalidade aumentar de nove para 13 o número de parlamentares em cada gestão e divide opiniões, até mesmo entre os próprios vereadores. A vereadora Mirian Rodrigues, do Podemos, disse que a população não está querendo mais vereadores. Já seu colega de partido, vereador Eduardo Ferreira, tentou amenizar dizendo que o aumento no número de “cadeiras” no Legislativo Platinense não irá onerar o orçamento.

O projeto de lei foi criado por seis vereadores que fazem parte da Mesa Executiva que justificam a proposta devido a quantidade de habitantes que há no município. Conforme a Constituição, os municípios que tem população de 30 mil a 50 mil habitantes podem ter até 12 parlamentares. No caso de Santo Antônio da Platina, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população é de aproximadamente 46 mil pessoas.

Agora, o projeto deve seguir para segunda votação, mas a sessão em que isto ocorrerá ainda não foi divulgada.