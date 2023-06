Governo do Paraná destina novas viaturas para Polícia Civil do Norte Pioneiro

O governador Ratinho Jr realizou, nesta segunda-feira (05), uma das maiores entregas de veículos da história do Paraná para reforçar a frota da Polícia Civil em diferentes regiões do estado, inclusive, o Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Agência Estadual de Notícias (AEN), a iniciativa conta com um investimento de R$ 43 milhões, sendo R$ 11 milhões para aquisição de 85 veículos e R$ 32 milhões para locação de outros 837 automóveis que serão destinados a 146 municípios de todo o Paraná.

Para região do Norte Pioneiro, serão encaminhadas viaturas para os municípios de Cornélio Procópio, Congonhinhas, Santa Mariana, Nova Fátima, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Siqueira Campos.

Conforme destacou o governador, um dos principais desafios de sua gestão foi reestruturar e dar vida nova ao setor de Segurança Pública do Paraná que estava defasado. “Quando assumi o governo, em 2019, a Polícia Civil tinha vários problemas, inclusive de estrutura. Nosso desafio foi tirar a corporação do fundo do poço e torná-la referência para o País”, disse Ratinho Jr.

O programa de renovação e modernização da frota de veículos do estado já recebeu, em pouco mais de três anos, um montante que supera os R$ 2 bilhões em investimentos. Se tratando se Segurança Pública, o governo também vem investindo em construção de novas delegacias, entrega de novos equipamentos como coletes, armamento e demais materiais, além da contratação de novos policiais.

Ainda segundo Ratinho Jr, o programa de reestruturação das forças de segurança do Paraná envolvem outros setores além da Polícia Civil e Polícia Militar. “Com mais investimentos, estamos reestruturando a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Com esse conjunto, temos uma segurança pública de qualidade, que passou a ser referência para o Brasil”, salientou.