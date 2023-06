IDR-Paraná debate plantio direto de hortaliças na ExpoJapão, em Londrina

“Vamos discutir com os participantes os fundamentos técnicos, primeiros passos para iniciar alguma lavoura, as experiências consolidadas no Paraná e no Brasil, além de debater os desafios tecnológicos dessa prática”, adianta o extensionista Felipe Alves Spagnuolo, que conduzirá a atividade.

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) leva uma discussão sobre plantio direto de hortaliças para a ExpoJapão.A atividade acontece no AgroInovaTec, segmento dedicado à apresentação e debates de tecnologias agrícolas. A palestra está programada para sábado (10), às 16 horas, na sede da Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).

