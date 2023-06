Governo entrega veículo para Seju de Santo Antônio da Platina

O governo estadual realizou, nesta quarta-feira (31), a entrega de 30 veículos para as 28 unidades do Sistema de Atendimento Sócio Educativo do Paraná que é coordenado pela Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJU). Entre os contemplados, está a unidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e contou com a participação do vice-governador Darci Piana, além de prefeitos, secretários municipais e estaduais, deputados e representantes da Defensoria Pública.

Os automóveis são do modelo Renault Duster de cor branca. Eles são plotados com a identificação de carros oficiais e contam com rastreamento via satélite. Os veículos irão melhorar e tornar mais ágil os trabalhos em 19 Centros de Socioeducação (Censes) e nove casas de Semiliberdade. Outros dois automóveis irão ficar a disposição da Coordenação Estadual de Gestão do Sistema Socioeducativo.

O vice-governador destacou que esta é mais uma ação que demonstra que o governo estadual está comprometido com a melhoria no atendimento a jovens em conflito com a lei. “Trinta veículos zero quilômetro. Essa é uma demonstração de que o governo está preocupado com a melhoria do atendimento aos jovens em conflito com a lei, se colocando à disposição dos servidores da socioeducação”, destacou Piana.

Ainda nesta quarta-feira, os servidores da socioeducação também receberam novos uniformes e acessórios para utilizar no dia a dia de trabalho.

Na região do Norte Pioneiro, o automóvel será destinado ao Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina.