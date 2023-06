Tribunal de Contas fiscaliza escolas de dois municípios do Norte Pioneiro

O tribunal de Contas do Estado do Paraná está realizando ações de fiscalização em escolas de quatro municípios paranaenses, entre eles, as cidades de Cornélio Procópio e Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo TCE, as auditorias estão sendo realizadas com o objetivo de avaliar os trabalhos que as administrações dos municípios estão fazendo em relação a manutenção e conservação das escolas. A ação faz parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) e tem foco no planejamento, estrutura organizacional, eficácia e equidade.

As auditorias operacionais são realizadas pelas equipes de Coordenadoria de Obras Públicas. O PAF está relacionado ao objetivo 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas em relação a busca por uma educação de qualidade.

As inspeções em Cornélio Procópio e Nova Fátima serão realizadas pelos auditores Paulo Francisco Borsari e Osmar Mendes. Também serão realizadas auditorias em Umuarama e Goioerê pelos auditores Murilo Mayer Pils Machado e Alexandre Cardoso Dal Ross.