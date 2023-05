Secretários de Saúde de Jaguariaíva e Salto do Itararé recebem homenagem na Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, na segunda-feira (29), uma sessão solene para celebrar o Dia do Secretário de Saúde que é comemorado no dia 07 de abril, mesma data do Dia Mundial da Saúde. Durante o evento, dois secretários da região foram homenageados.

Entre secretários municipais de Saúde de diferentes municípios do Paraná, foram homenageados a secretária municipal de Saúde de Jacarezinho, Amália Cristina Alves, e o secretários municipal de Saúde de Salto do Itararé e presidente do Cresem (Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde), Odair de Oliveira.

A sessão foi proposta pelo primeiro secretário da Alep, deputado estadual Alexandre Curi (PSD), e pela vice-presidente de Saúde Pública, deputada estadual Márcia Haçulak (PSD). O evento atende a Lei Estadual 21.387/23 que é de autoria dos dois deputados fazendo com que as duas datas passem a integrar o calendário oficial de eventos do estado do Paraná.

Durante a cerimônia, os homenageados receberam o diploma de Menção Honrosa e o Trófeu “Força da Vida”.