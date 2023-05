Amunorpi participa do lançamento da “Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres”

As mulheres do Norte Pioneiro foram representadas no evento de lançamento da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres, que aconteceu na segunda-feira (29) em Curitiba. A secretária Michelli Garcia, da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) participou da cerimônia que também contou com a presença do coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio.

Michelli Garcia falou sobre a importância que o programa representa para a representatividade das mulheres em todo o Paraná. “Este é um evento que marca uma iniciativa muito importante que é a garantia dos direitos e de maior autonomia para as mulheres paranaenses”, comentou.

Continua após a publicidade

O evento ainda contou com a presença de Juarez Leal, o Daio, que também destacou a relevância do projeto. “Este projeto, que é coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial, criada na gestão do governador Ratinho Jr, irá percorrer todas as regiões do Paraná para orientar gestores e comunidade em geral sobre as propostas dos direitos, reconhecimento, proteção e autonomia das mulheres, algo que é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade”, comentou.

A cerimônia também contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr, da primeira-dama Luciana Saito, do presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edimar Santos, além de lideranças políticas e autoridades do Norte Pioneiro e todo o estado do Paraná.

Continua após a publicidade

O governador Ratinho Jr afirmou que a ação é uma parceria do governo estadual junto as prefeituras dos municípios visando ampliar o alcance dos projetos e ações que visam a proteção e autonomia das mulheres. “Essa caravana vai percorrer o Paraná inteiro para ajudar os prefeitos a organizarem as suas estruturas municipais, sejam elas secretarias, diretorias ou departamentos e, assim, possam ter acesso facilitado aos diversos programas que o Governo do Estado já desenvolve”, afirmou.