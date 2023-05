Prazo para envio de trabalhos ao encontro de conservação rodoviária encerra sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (02) o prazo de envio de trabalhos técnicos para participação no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), que este ano acontece em Foz do Iguaçu, região Oeste, de 19 a 22 de setembro.

Interessados devem se cadastrar no portal do 25º Enacor/48ºRAPv e encaminhar suas produções por meio de plataforma específica, em formato PDF, de acordo com os modelos disponibilizados. Podem ser enviados trabalhos de natureza técnico-científica ou estudos de caso de obras/relato de experiências, com o limite máximo de três trabalhos por autor.

Continua após a publicidade

Todos os trabalhos enviados serão julgados pelo Comitê Avaliador, que informará o autor ou autores quanto ao resultado, e, caso aceitos, a apresentação se dará na sessão plenária ou nos painéis temáticos.

A partir desta edição do Enacor/RAPv os trabalhos aprovados passam a receber um registro DOI (Digital Object Identifier, no original em inglês), um identificador único que facilita a localização e referência ao material, sendo utilizado por bibliotecas digitais, bases de dados científicos e sites de busca de conteúdo acadêmico. Além disso, os melhores trabalhos apresentados poderão ser solicitados para publicação na revista Pavimentação .

Continua após a publicidade

Aqueles aprovados somente serão incluídos nos anais do encontro caso pelo menos um dos autores esteja inscrito como participante.

FOZ DO IGUAÇU– O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) sedia o 25º Enacor/48ª RAPv em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e a Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv).

O evento vai reunir engenheiros e interessados de todo o Brasil, com participação de representantes dos setores público e privado, organizações da sociedade civil e pesquisadores brasileiros e internacionais.

Além da apresentação dos trabalhos técnicos, estão confirmadas as presenças de estandes das principais empresas e órgãos da área, palestras, mesas-redondas, minicursos e visitas técnicas à Itaipu Binacional e à nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai, ainda fechada ao público.

TEMAS- Nesta edição do Enacor/RAPv os trabalhos técnicos deverão abordar um dos seguintes temas: Meio Ambiente e Sustentabilidade aplicados à Infraestrutura; Faixa de Domínio e Desapropriações; Controle Tecnológico de Obras; Dimensionamento de Pavimentos; Drenagem de Obras de Infraestrutura; Planejamento de Transportes; Materiais de Pavimentação; Metodologia BIM aplicada a Infraestrutura; Obras de Arte Especiais; Sistemas de Gerência de Pavimentos; Técnicas de Construção, Restauração, Conservação; e Segurança Viária.