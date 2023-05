Governo investe pesado para acelerar o desenvolvimento do Norte Pioneiro

Nunca antes na história da política paranaense uma gestão do governo estadual investiu tanto na região do Norte Pioneiro quanto tem se visto no governo Ratinho Jr. A Folha conversou com o coordenador da Casa Civil na região que falou sobre o programa “50 anos em Cinco” que está realizando investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação para acelerar o crescimento dos municípios da região.

Daio, como é mais conhecido na região, destacou que trabalhar pelo desenvolvimento do Norte Pioneiro foi um compromisso de campanha do governador Ratinho Jr e que vem sendo cumprido para recuperar o tempo em que os municípios pararam no tempo sem os investimentos necessários para se desenvolver.

“O Ratinho quando foi candidato ao governo do estado dizia que o Norte Pioneiro foi esquecido por muitos anos. Quando houve a geada de 1975, os moradores da região acabaram se mudando para os grandes centros e os municípios acabaram ficando esquecidos. A proposta dele foi fazer a diferença em nossa região, e realmente está fazendo. O objetivo é fazer com que a região cresça o equivalente a 50 anos em cinco”, comentou.

Um dos maiores projetos do governador Ratinho Jr, transformar o Paraná em um grande Lob Logístico da América do Sul, também incluiu a região do Norte Pioneiro que vem se transformando em um canteiro de obras, conforme destacou Daio.

“Na área de infraestrutura, temos o projeto para duplicação da PR-092 entre Jaguariaíva e o entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina, a duplicação entre a divisa com Ourinhos e Cornélio Procópio, os investimentos nas obras de duplicação do trecho urbano da PR-092 em Siqueira Campos, o Contorno Sul de Wenceslau Braz, os programas de pavimentação nos municípios entre outros. São projetos para transformar a região em um corredor logístico trazendo assim o desenvolvimento e crescimento para os municípios da nossa região”, explicou.

Obras de recuperação do pavimento e sinalização na rodovia PR-092

Outra área de suma importância para o bem-estar da sociedade nortepioneirense vem sendo tratada com carinho pelo governo estadual. Daio falou sobre as ações e investimentos que vem sendo realizados para melhorar o atendimento em Saúde para os moradores da região.

“Na área da Saúde, temos investimentos diretos nos municípios, recursos destinados ao Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, agora também o Hospital Municipal de Carlópolis que tem apoio do governo e está atendendo vários municípios da região, inclusive com a realização de cirurgias, a Santa Casa de Siqueira Campos vêm recebendo novos recursos, estamos trabalhando também para fortalecer o atendimento na Santa Casa de Jacarezinho e a busca por um Hospital Regional em Ibaiti para que a gente possa acabar com o turismo de pacientes trazendo mais segurança e qualidade no atendimento à população”, informou o coordenador.

Novo Hospital Municipal São José, no município de Carlópolis, recebe apoio do governo do estado para fortalecer o atendimento a população da região, inclusive, com a realização de cirurgias - Foto: Google.

Pilar essencial para o desenvolvimento da sociedade como um todo, a área da Educação também está sendo fomentada na região do Norte Pioneiro, conforme explicou Daio.

“Hoje temos alunos dos municípios da nossa região que estão tendo a oportunidade de viajar para outros países e ter novas experiências através do Ganhando o Mundo, temos alunos destaques em escolas da região no aproveitamento e frequência escolar, os Núcleos Regionais de Educação do Norte Pioneiro estão sempre figurando entre os melhores do Paraná e o governo vem realizando investimentos em estrutura e tecnologia para que a Rede Estadual de Ensino se torne cada vez mais uma referência em Educação”, pontuou.

Por fim, mas não menos importante, um dos carros chefes do Norte Pioneiro, a agricultura, também tem recebido forte apoio do governo do estado. “Temos o IDR que está em contato direto com os produtores rurais e temos os escritórios regionais da SEAB para proporcionar apoio aos agricultores. Hoje temos projetos junto ao Sebrae e outros institutos para fortalecer a agricultura familiar gerando emprego e renda nos municípios e para as famílias da nossa região. O projeto ‘Mulheres do Café’, assim como as frutas produzidas em Carlópolis, são exemplo de como o que é produzido aqui em nossa terra está cada vez mais ultrapassando fronteiras e ganhando o mundo”, finalizou.