Técnicos da Adapar se reúnem com cooperativas para reforçar vigilância vegetal

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), por meio da Gerência de Sanidade Vegetal, tem procurado estreitar as relações com o setor produtivo com vistas à melhoria da defesa agropecuária, principalmente na redução do uso de agrotóxicos e no aprimoramento da vigilância fitossanitária. Várias reuniões foram realizadas no período de 22 a 26 de maio com cooperativas paranaenses.

Nesses encontros foram discutidas ações de vigilância ativa para a prevenção de novas pragas, além de estratégias para monitoramento da ocorrência e disseminação de invasoras que tenham características de resistência aos produtos cadastrados na Adapar.

“As atuações e parcerias junto aos corpos técnicos das cooperativas, com a participação e cooperação dos profissionais de campo, é fundamental para a intensificação das ações de vigilância. Desta forma, podemos viabilizar a contenção e erradicação de pragas potenciais, reduzindo o uso desnecessário de agrotóxicos e impedindo prejuízos ao setor agropecuário”, disse o gerente de Sanidade Vegetal, Renato Rezende Young Blood.

Nas reuniões também foi discutida a produção “on farm”, que se constitui na elaboração de insumos biológicos caseiros ou nas propriedades rurais, a partir da multiplicação de cepas bacterianas. É uma atividade em expansão e que pode se tornar preocupante quanto à qualidade do insumo e possíveis contaminações por agentes pouco efetivos ou mesmo prejudiciais aos sistemas de produção ou à população.

“O propósito é fortalecer a integração entre o setor público e o privado, possibilitando troca de informações entre a assistência técnica das cooperativas e os agentes da Adapar, que culmine em melhoria da vigilância do órgão estadual de defesa agropecuária, na prevenção para introdução de novas pragas e na mitigação dos riscos”, completou Young Blood.

As reuniões foram realizadas com a C. Vale Cooperativa Agroindustrial, em Palotina; Coamo Agroindustrial Cooperativa, em Campo Mourão; Cocamar Cooperativa Agroindustrial, em Maringá; Cocari Cooperativa Agropecuária e Industrial, em Mandaguari; Coopavel Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, em Cascavel; Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), em Cafelândia; Cooperativa Agroindustrial Copagril, em Marechal Cândido Rondon; Integrada Cooperativa Agroindustrial, em Londrina; e Lar Cooperativa Agroindustrial, em Medianeira.