PSDB e Cidadania promovem encontros regionais no Norte Pioneiro

As eleições municipais do ano que vem já começam a movimentar os bastidores da política paranaense. Na região do Norte Pioneiro, por exemplo, uma federação composta pelos partidos PSDB e Cidadania já vem realizando reuniões para definir estratégias e organizar os partidos para o pleito de 2024. Na última sexta-feira (26), uma comitiva composta pelos presidentes do PSDB, ex-governador e atual deputado federal Beto Richa, e pelo presidente do Cidadania e ex-deputado federal Rubens Bueno, estiveram reunidas em encontros realizados nos municípios de Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio.

Em Santo Antônio da Platina, a reunião aconteceu no plenário da Câmara Municipal e, além de Beto Richa e Rubens Bueno, contou também com a presença do coordenador regional do Cidadania, Francisco Proença Junior, do prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hanouchi, do vereador José Jaime Paula Silva, o Mineiro, do presidente do Cidadania de Ibaiti, Ézinho Araújo, dos secretários municipais de Agricultura, Luiz Carlos, e da Indústria e Comércio, Marcos, além do ex-deputado estadual, José Afonso Júnior, e do ex-deputado federal Chico da Princesa. Também estiveram presentes o ex-prefeito de Wenceslau Braz, Cristovão Andraus, e os ex-vereadores Jair Martins e Gil Martins.

Em Cornélio Procópio, a reunião da federação também foi realizada na Câmara de Vereadores do município. Beto Richa e Rubens Bueno contaram com a presença do prefeito Amin Hanouchi, da vice-prefeita Angélica Olchaneski, do vereador e presidente da Casa de Leis, Rafael Hannouche, do presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, da prefeita do município de Itambaracá, Monica Zalbon, da prefeita de São Sebastião da Amoreira, Laine Gaspar, do prefeito do município de Uraí, Ângelo Tarantini Filho, do presidente do PSDB de Cornélio Procópio, Claudinei Dias Athayde, além de lideranças políticas e autoridades da região.

Além das reuniões, Beto Richa e Rubens Bueno ainda concederam entrevista a duas rádios da região onde puderam explanar um pouco sobre como estão acontecendo os encontros da federação PSDB/Cidadania.

A agenda de encontros regionais da comitiva PSDB/Cidadania pela região Norte e do Norte Pioneiro começou na última quinta-feira (25) em reunião realizada na cidade de Londrina. Após as passagens por Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, também na sexta-feira houve uma reunião no município de Jataizinho. No sábado, esta primeira etapa composta por cinco encontros regionais foi encerrada com reunião realizada na cidade de Arapongas.