IDR-Paraná promove eventos para fortalecer o protagonismo feminino no campo

Mais de 300 agricultoras se reuniram nesta quinta-feira (25) em Catanduvas, no Oeste do Estado, para o Encontro de Mulheres Produtoras Rurais de Catanduvas. O evento aconteceu em alusão à “Semana Estadual da Mulher do Campo”, comemorada no final de maio, e foi organizado pela equipe regional do IDR-Paraná em parceria com a prefeitura.

O evento contou com palestras sobre o protagonismo da mulher rural e relatos de produtoras locais.

De acordo com o Censo Agropecuário 2017 (o último divulgado), 13% dos estabelecimentos agropecuários do Paraná são comandados por mulheres. Ou seja, cerca de 40 mil propriedades já tinham mulheres no comando.

De acordo com Daiani da Cruz Hartman Cantele, engenheira agrônoma do IDR-Paraná e organizadora do evento, o momento proporcionou uma rica troca de experiência entre produtoras locais para fortalecer a atuação da mulher no campo.

“A mulher no agro é símbolo de resiliência, conquista, força de vontade e perseverança. Momentos como este servem para valorizar o trabalho feminino e a dedicação da mulher para produzir alimento de qualidade e girar a economia local”, afirma Daiani.

Ela reforça que só quem vive na pele o fato de ser mulher neste ramo, predominantemente masculino, sabe dos desafios enfrentados. “Os relatos de hoje mostraram o trabalho árduo de produtoras para inserir a mulher no setor agropecuário e deixar de lado a competitividade entre homens e mulheres”, ressaltou Daiani.

POLÍTICAS PÚBLICAS- No evento, a secretária de Estado da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte, destacou a criação da pasta, específica para promover as políticas públicas para as mulheres e a promoção da igualdade racial, o que mostra a preocupação do governo estadual com estas questões.

“Agora temos um instrumento para construção de uma política pública transversal. Em menos de 100 dias de funcionamento, já conseguimos avanços importantes, como o lançamento de um pacote de ações para proteção e valorização das mulheres servidoras do Estado, e já iniciamos os estudos para elaboração de um Plano Plurianual sensível a questões de raça e de igualdade entre mulheres e homens”, comentou a secretária.

Quatro Produtoras Rurais, de diferentes atividades, falaram sobre suas experiências, desafios e trajetória no campo. São agricultoras que trabalham com grãos e olericultura, agroindústria e avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite.

A jornalista Olga Bongiovanni também foi uma das atrações do evento com a palestra “Mulher: Sua Trajetória e Determinação”.

O encerramento contou com um almoço preparado por produtoras locais e uma tarde de confraternização no Bosque Municipal de Catanduvas.

INCENTIVO- Valorizar a produtora rural paranaense, tirar a mulher do campo do papel de coadjuvante e transformá-la em protagonista são bandeiras que o IDR-Paraná levanta desde a sua criação.

Com ações de assistência e de promoção social, o Instituto atende mais de 20 mil mulheres rurais em todo o Estado, possibilitando que tenham acesso a políticas públicas e capacitações profissionais. Há também o apoio na comercialização, melhorando a geração de renda.

O IDR-Paraná se destaca pelo atendimento às mulheres nas atividades de produção de leite, fruticultura e olericultura, produção orgânica e agroecológica, produção de grãos, agroindústria, produção de alimentos para autoconsumo e acesso a créditos rurais.

OUTROS EVENTOS- Na próxima semana será a vez de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, receber um grupo de mulheres. Mais de 400 agricultoras são esperadas para o Primeiro Encontro da Mulher no Campo, no dia 1º de junho, a partir das 8h30. O evento vai celebrar e divulgar as políticas públicas que atendem as trabalhadoras da área rural.

Também será debatida a importância da mulher na agricultura familiar e incentivada a criação de associações e cooperativas voltadas ao trabalho da mulher no campo.

LEGISLAÇÃO– A Semana Estadual da Mulher do Campo foi instituída em agosto de 2021 pela lei estadual nº 20.675. O objetivo é proporcionar maior visibilidade às trabalhadoras da área rural e incentivar o desenvolvimento de políticas públicas específicas no Paraná.

As comemorações irão debater a importância da mulher na agricultura familiar com palestras, capacitação e informações para ressaltar o empoderamento feminino no meio rural.