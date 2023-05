Primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná escolhe os melhores produtos do Estado

Com 323 inscritos, a primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná chega na sua última etapa. Os melhores queijos do estado serão conhecidos no dia 1º de junho, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Além da avaliação, o evento conta com uma vasta programação ao longo do dia com minicursos e palestras.

O Prêmio Queijos do Paraná é promovido por um comitê gestor formado pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), Sistema Faep/Senar, Sebrae-PR e Sindileite-PR, com apoio de 28 entidades.

De acordo com o presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, a iniciativa da premiação, em agosto de 2022, nasceu para valorizar e evidenciar a qualidade dos queijos artesanais produzidos no estado. “Somos referência em produção de leite e de queijo. As queijarias do Paraná já receberam diversos prêmios nacionais e até internacionais. Estava na hora de lançarmos uma premiação local que vai valorizar e estimular os queijeiros a melhorarem, cada vez mais, seus produtos”, disse.

CAPACITAÇÃO- Para preparar os produtores e agroindústrias interessados em participar do prêmio, o IDR-Paraná promoveu uma série de cursos de capacitação. Desde agosto de 2022 os técnicosdo Instituto reunem queijeiros de todo o estado em diversos eventos abordando desde a produção de queijos frescos até técnicas de maturação. Além dos cursos, os produtores da Região Metropolitana de Curitiba também conheceram o trabalho de queijarias de outros estados. Um grupo foi até Minas Gerais para conhecer a produção do queijo Serra da Canastra, o queijo mais famoso do Brasil.

Mais de 290 agroindústrias e produtores foram beneficiados em todo o estado, totalizando 148 horas de conteúdo.

FASES- A avaliação dos queijos acontecerá em três fases, todas no MON. Na primeira fase – no período da manhã –, o júri vai analisar os inscritos a partir de critérios técnicos e sensoriais, de acordo com a categoria inscrita. Para isso, cada jurado participou de um curso promovido pela própria organização do Prêmio Queijos do Paraná. Ao longo da avaliação, cada queijo receberá pontos de 0 a 20.

Os produtos que obtiverem 18 pontos ou mais serão premiados com medalha de ouro. Para receber medalha de prata, é preciso fazer pelo menos 16 pontos. O bronze fica para os que atingirem 14 pontos.

Na segunda fase, os queijos condecorados com medalha de ouro passarão por uma nova análise, em que os jurados podem premiá-los com o selo super-ouro. Por fim, entre os produtos reconhecidos com o super-ouro, será escolhido pelo júri o melhor queijo da primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná. A partir das 18 horas, ocorrerá a cerimônia de premiação.

CATEGORIAS- Os produtos inscritos são provenientes de todas as regiões do Estado, concorrendo em 16 categorias. Cada uma delas será avaliada por pelo menos três jurados. A categoria com maior número de concorrentes é a que reúne queijos tipo minas artesanal ou colonial, que somou 72 concorrentes. A categoria de criações especiais – como os queijos aromatizados ou condimentados com outros ingredientes, como doces, ervas ou café – teve 57 inscritos. Outros 47 produtos vão participar na categoria para similares à muçarela ou cacciocavalo. Outros participantes dividem-se entre as demais categorias.

Após a premiação, os vencedores poderão usar a medalha recebida como selo na embalagem de seus produtos. Os prêmios também incluem consultoria de gestão e de design de embalagem até treinamentos voltados ao processo de produção. Todos os participantes receberão um relatório técnico, com apontamentos a respeito do seu produto.

Serviço

Prêmio Queijos do Paraná

Data: 1º de junho

Horário: 8h às 17h30

Local: Museu Oscar Niemeyer (MON) – Rua Mal. Hermes, 999 Centro Cívico – Curitiba - Paraná