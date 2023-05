Após passagem em Campo Mourão, projeto Caminhadas na Natureza segue para Ortigueira

Desafiador, cansativo e revigorante. O Circuito Boicotó de Boa Esperança, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, uniu cerca de 700 caminhantes em sua 9ª edição, realizada neste final de semana, dentro do projeto Caminhadas da Natureza, organizado pelo IDR-Paraná. O evento contou com parceria com a Prefeitura de Campo Mourão.

Os 14 quilômetros desse circuito passam por diferentes trilhas – mata nativa, pastagens, encostas, morros, rios, cachoeira, grutas – preparadas por produtores rurais da comunidade de Boa Esperança. A caminhada agregou comitivas de Campo Mourão e de 19 outros municípios. A agroindústria familiar e os produtos locais se fizeram presentes no café colonial servido no início da jornada e no almoço.

O percurso teve apoio dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, que ficaram postados em quatro pontos, onde também havia água potável. A caminhada possibilitou ainda a arrecadação de 160 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para entidades de assistência social da região.

A próxima etapa do projeto acontece em Ortigueira, nos Campos Gerais, que está com as inscrições abertas .São 10 quilômetros e 235 das 400 vagas já estão preenchidas. Ele acontece das 8às 12h e envolver 20 famílias.O trajeto é composto por trilhas e estradas rurais.

A Colônia Augusta Vitória, onde acontece o percurso, foi fundada em 22 de outubro de 1932 pelo pastor luterano Guilherme Furmann, chegando a receber refugiados das guerras europeias. Hoje, muitos filhos e netos, principalmente de alemães, vivem nesse lugar.A Colônia fica no Distrito do Barroso, na estrada que liga Ortigueira a Telêmaco Borba.

PROJETO– O projeto Caminhadas da Natureza é organizado pelo IDR-Paraná em parceria com municípios onde é realizado. Ele foi criado para incentivar o Turismo Rural no Paraná. Elas contam com circuito bem definido, acompanhamento e alimentação, que é realizada em parceria com pequenos hotéis, restaurantes ou propriedades rurais.Em 2022, por exemplo, foram executados 107 circuitos com 56,6 mil pessoas inscritas.

O calendário de maio encerra em Ortigueira, mas o primeiro semestre ainda terá edições em Altamira do Paraná, Tibagi, Morretes, Paiçandu, Londrina, Pontal do Paraná e São José dos Pinhais. Confira a programação AQUI .

“É uma política pública que se propõe a levar desenvolvimento para as comunidades rurais, sobretudo da agricultura familiar, além de expandir o conhecimento das pessoas sobre as regiões onde elas vivem”, afirma a coordenadora estadual do projeto, Terezinha Busanello Freire.

Além do Caminhadas da Natureza, o IDR-Paraná desenvolve outros projetos para estimular o Turismo Rural no Estado, como a integração de produtores na Rota do Queijo, Rota da Lavanda e Caminhos da Uva, além do projeto Mulheres do Café , que completou dez anos.