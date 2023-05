Prefeitura entrega Ginásio reformado e incentiva o esporte em Guapirama

O município de Guapirama, na região do Norte Pioneiro, está sediando a 2ª fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). A competição começou na última sexta-feira (19) e segue até a quarta-feira (24). A Folha conversou com o prefeito Eduí Gonçalves, o Dudu, que falou sobre as ações que o município realizou para que estivesse preparado para receber a competição.

Primeiramente Dudu, que é formado em Educação Física e já foi professor, disse que sediar os jogos era um sonho antigo que enfim foi realizado em seu terceiro mandato como prefeito. “Guapirama tem uma tradição nos jogos escolares e participamos das competições há anos, inclusive eu como professor já estive presente. Sempre foi um sonho receber os jogos aqui, mas infelizmente nossas estruturas estavam abaixo do desejado para que pudéssemos receber as equipes da região”, contou o prefeito.

Para realizar este sonho e não deixar a ideia morrer, o prefeito destaca que sua equipe trabalhou com dedicação e empenho para que um dia a ideia saísse de fato do papel. “Através de muito trabalho e envolvimento de todos, conseguimos tornar esse sonho realidade. Realizamos uma obra para recuperar o Ginásio de Esportes Arzeu Xavier Dias dos Reis que recebeu um investimento na casa de R$ 1 milhão. Também conseguimos concluir a cobertura da quadra do Colégio Estadual David Carneiro, obras estas que estão sendo utilizadas durante os jogos”, comentou Dudu.

Ele ainda falou sobre a sensação de Guapirama estar sediando os Jogos Escolares. “É um prazer estar recebendo os jogos aqui e isso está acontecendo no momento exato, pois as estruturas necessárias estão novas. No ano passado fomos vice-campeões do Vôlei B e essa tradição nos faz seguir incentivando e investindo no esporte”, explicou o prefeito.

Formado em Educação Física e com experiência como professor, Dudu ainda destacou os benefícios do esporte na vida das pessoas. “A gente que convive nessa área percebe o quanto é claro que o esporte o lazer são ferramentas importantes na formação dos jovens, pois cria barreiras contra as drogas e outros problemas que podem afetar suas vidas. Além disso, é um investimento que vai promover a saúde mental, física e o incentivo destes alunos. Acredito que todos os municípios devem incentivar o esporte”, disse.

O prefeito ainda deixou um agradecimento a sua equipe, ao Núcleo Regional de Educação de Ibaiti e ao governo do estado do Paraná.