Cooperativa de Carlópolis melhora estrutura para produção de frutas com apoio do Coopera Paraná

A Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis (COAC), do Norte Pioneiro, adquiriu novos equipamentos e um veículo utilitário com recursos do programa Coopera Paraná, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Eles vão agilizar a logística de distribuição dos produtos.

Os investimentos destinados pelo programa à cooperativa somam R$ 350 mil e garantiram, além do veículo, a compra de uma câmara fria, digestores, computador e móveis de escritório.Com 37 associados, a COAC trabalha principalmente com a goiaba vermelha, mas também produz lichia, carambola, pitaya, abacate e figo da índia. A cooperativa já exporta goiaba para países da Europa e do Oriente Médio.

Continua após a publicidade

Carlópolis lidera a produção de goiaba no Paraná. Em 2021, segundo dados mais recentes do Departamento de Economia Rural (Deral), a cidade cultivou 880 hectares que geraram 18,5 mil toneladas da fruta e um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 66,78 milhões.

Com adequações nas propriedades e cuidados com a qualidade, a goiaba de Carlópolis conquistou reconhecimentos que abriram mercados dentro e fora do Brasil. A goiaba do município tem registro de Indicação Geográfica (IG) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e a certificação Good Agricultural Practices (GAP), que reconhece a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola.

Continua após a publicidade

Segundo o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, a organização dos produtores tem ajudado a valorizar a agricultura paranaense. “Cooperar é bom para todos e no Paraná esse modelo se fortalece cada vez mais. Nós vemos uma vontade grande de muitos produtores querendo melhorar, investir, transformar processos, e o Estado é parceiro nisso”, afirmou.

O Coopera Paraná (Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná), do Governo Estado, tem o objetivo de fortalecer pequenas organizações de agricultores familiares, com incentivo à organização formal dos agricultores, capacitação e assistência técnica. As ações do programa visam melhorar a competitividade e a renda no campo. Os recursos são destinados a investimentos socioprodutivos que garantam condições de sustentabilidade para as organizações.