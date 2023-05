Homem fica ferido e cavalo morre em acidente na PR-218

Um homem ficou ferido e um animal acabou morrendo após um atropelamento registrado na no início da noite deste domingo (21) na PR-218, trecho da rodovia que liga os municípios de Joaquim Távora a Carlópolis.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e envolveu ainda um veículo. Segundo os relatos, um homem de 42 anos transitava pela rodovia em um cavalo quando foi atingido por uma caminhonete GM/D20 que seguia no sentido contrário. Com a violência do impacto, o cavaleiro e o cavalo ficaram feridos. O homem foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo encaminhado ao hospital Dr. Lincoln Graça, em Joaquim Távora, para receber atendimento médico. Já o animal morreu.

O condutor da caminhonete, que não teve ferimentos, foi submetido ao teste do etilômetro o qual resultou em negativo.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.