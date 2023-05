Segunda edição do programa Sanepar Startups será lançado no 32º Congresso da ABES

O maior programa de Inovação Aberta no Setor de Saneamento Ambiental (Sanepar Startups) do Brasil, lança, nesta segunda-feira (22), a 2ª edição do edital que tem como objetivo promover e selecionar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do setor de saneamento ambiental

A iniciativa é uma parceria entre a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), a Finep – Inovação e Pesquisa, empresa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para promover a inovação tecnológica sustentável, nesta edição, serão investidos nas soluções selecionadas até R$ 750 mil, totalizando com a primeira fase R$ 1,5 milhão em recursos não reembolsáveis disponibilizados para startups. As startups de todo o Brasil interessadas em participar do Programa poderão apresentar suas propostas com base nas quatro temáticas: otimização de processos produtivos, infraestrutura resiliente e sustentável, recursos hídricos e clima e melhoria na relação com o cliente.

O lançamento da segunda edição da iniciativa ocorrerá durante a programação do 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), importante evento de saneamento e meio ambiente do Brasil, que será realizado em Belo Horizonte (MG). De acordo com o edital, os recursos destinados a cada projeto são de até R$ 150 mil cada, para testes e homologação das soluções.

Além do recebimento de recursos financeiros, as empresas selecionadas também terão a oportunidade de ter o acesso à infraestrutura e apoio técnico para desenvolvimento da solução, conexão com os parceiros do programa para suporte, acessibilidade de homologação das soluções no setor e mentorias técnicas e de negócios.

"A inovação para a sustentabilidade é uma abordagem fundamental para avançarmos com os desafios inerentes ao setor de saneamento ambiental no Brasil. As startups, especificamente, com suas culturas ágil e disruptiva, podem colaborar diretamente com os prestadores de serviços de saneamento na missão de geração de valor para a sociedade", afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA - Segundo o diretor de inovação da FINEP, Elias Ramos de Souza, o edital Sanepar Startups é uma oportunidade única para impulsionar a inovação aberta no setor de saneamento. “Junto de nossos parceiros, estamos em busca de soluções disruptivas que possam contribuir para a melhoria da gestão dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental. A Finep fica muito satisfeita em fomentar startups engajadas em transformar positivamente o cenário do saneamento no Brasil”, afirmou.

O diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Eduardo de Miranda, reforçou a importância do Programa para o incentivo a criação de negócios inovadores, produtos e soluções que vão impactar positivamente na sustentabilidade e na vida das pessoas. "O Parque Tecnológico Itaipu busca estimular o potencial das startups, auxiliando em seu crescimento, desenvolvimento e capacitação. É uma iniciativa que vai solucionar importantes desafios para o setor de água e saneamento e principalmente, contribuir com o desenvolvimento social de forma econômica e sustentável", disse.

O gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti, cita que o primeiro edital do Programa já trouxe resultados muito promissores e que todos os parceiros estão engajados para aumentar ainda mais os impactos da iniciativa. "O SaneparStartups colaborou para o fortalecimento do ecossistema de inovação brasileiro dedicado ao setor de saneamento ambiental. As cinco startups selecionadas no primeiro edital têm demonstrado por meio de suas provas de conceito como a inovação aberta contribui para a melhoria de processos e na geração de benefícios para a sociedade. Estamos em uma trajetória de aprendizado e com uma expectativa ainda maior para o segundo edital".

INSCRIÇÕES

O formulário de inscrição estará disponível, a partir do dia 22 de maio, no SITE . Todos os detalhes do edital como, os desafios de cada tema, prazos e entre outras informações adicionais, também podem ser conferidos no mesmo endereço.