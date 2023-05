Advogado é encontrado morto dentro de veículo em Wenceslau Braz

Um homem foi encontrado morto dentro de seu veículo no município de Wenceslau Braz. A situação aconteceu na madrugada da sexta-feira (19).

De acordo com as informações apuradas pela Folha, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 03h30 para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito registrada na Rua Mon Senhor Padre Leon, no bairro Jardim San Rafael, próximo ao Fórum Eleitoral.

No local, os policiais contataram que o veículo havia atingido um barranco e o motorista não apresentava sinais vitais. Com isso, foi acionada a equipe do Pronto Socorro municipal a qual atestou o óbito.

O Homem foi identificado como Antônio Marcos Ferreira dos Santos, mais conhecido como Marcão, um conhecido advogado na cidade.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para recolher o corpo de homem.

Até o momento, a causa da morte é apontada como desconhecida. A situação deve ser investigada.