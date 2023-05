Ação do IAT em parceria com Marinha termina com três multas por desmatamento no Oeste

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta quinta-feira (18) o balanço final da primeira ação de fiscalização após a efetivação da parceria com a Marinha do Brasil para ampliar o monitoramento na região Oeste do Paraná. Parceiro antigo do IAT, o Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde (BPAmb-FV) também compõe o grupo.

A força-tarefa ocorreu na terça-feira (16) e resultou em uma prisão em flagrante por desmatamento, três Autos de Infração Ambiental (AIA) que totalizaram R$ 34,7 mil e a proibição de exercer qualquer atividade econômica em uma área de 5,51 hectares, além da obrigação dos proprietários ou responsáveis de recompor a vegetação nativa dos pontos afetados.

Os agentes sobrevoaram com helicóptero a margem do Rio Iguaçu, Rio Paraná e Lago de Itaipu. A fiscalização contou também com o apoio de três embarcações da Marinha e três viaturas do BPAmb-FV para o suporte por água e terra, com informações encaminhadas pela equipe de vistoria aérea.

Dos seis pontos identificados e fiscalizados, três foram autuados por desmatamento e uso indevido do fogo, com aplicação de multa de R$ 34.750,00, além do embargo de todas as áreas envolvidas para recomposição florestal.

“Foram mais de 150 quilômetros percorridos entre rios e lagos, fora o patrulhamento aéreo. Isso nos deu muita agilidade, com troca de informação constante. Pudemos observar uma grande área de desmatamento, com punição aos responsáveis”, afirmou o chefe do escritório regional do IAT em Foz do Iguaçu, Carlos Antonio Pittom.

PARCERIA– O resultado da operação de terça-feira é fruto da primeira operação em conjunto desde a oficialização da parceria entre o IAT, a Marinha e o BPAmb-FV. Formalizada no mês de maio por intermédio da regional de Foz do Iguaçu do Instituto e pela Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) da Marinha, a cooperação técnica busca aumentar a fiscalização na região Oeste do Paraná por meio da promoção de ações integradas e compartilhamento de expertise, tecnologia e infraestrutura.

“Sairemos sempre com profissionais do IAT, da Marinha e da Polícia Militar, melhorando nossa capacidade de fiscalização por terra, água e por via aérea. A intenção é fazer um pente-fino contra os atos ilícitos praticados nessa região de fronteira”, explicou Pittom.

Segundo ele, a integração das forças de segurança vai permitir, entre outras iniciativas, ações contra o desmatamento, poluição, pesca ilegal, contrabando de mercadorias e fiscalização de portos clandestinos. “A Marinha poderá usar o helicóptero do IAT e nós os barcos disponibilizados pela Marinha, ampliando nossa capacidade de combate ao crime organizado”, afirmou.

O acordo prevê ainda o intercâmbio de conhecimento. Entre as iniciativas, destaque para o treinamento sobre pilotagem de barco que será ministrado por oficiais da Marinha a fiscais ambientais do IAT.

CAPITANIA FLUVIAL– A Capitania Fluvial do Rio Paraná é responsável pela segurança marítima de 144 municípios da região. A CFRP possui ainda sob sua subordinação a Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuaíra), que auxilia em operações e na fiscalização de embarcações.

A principal função da Capitania é garantir a tranquilidade da navegação nos rios Paraná e Iguaçu e Lago de Itaipu, além de fiscalizar o cumprimento das normas exigidas para evitar acidentes, tanto em pequenas embarcações de pesca como em navios de turismo e balsas. Ao todo, são cerca de cem militares atuando diariamente no cumprimento das normas de navegação.