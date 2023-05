Assistência técnica, cooperação e sucessão familiar fortalecem a cafeicultura do Paraná

Cafeicultores paranaenses estão impulsionando a produção com boas práticas, assistência técnica e cooperação. Com ações inovadoras, eles buscam melhorar a renda familiar e, ao mesmo tempo, preservar o café como uma tradição importante da história da agricultura do Estado.

O Norte Pioneiro concentra a maior parte da cafeicultura e, ainda que o volume no Estado não seja expressivo comparado a outras grandes culturas, a qualidade da produção faz a diferença, com diversos cafés especiais premiados em concursos.

A fórmula para esse bom desempenho inclui mecanização, diversificação e sucessão familiar. O café do Norte Pioneiro também já tem selo de Indicação Geográfica, concedido concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e iniciativas importantes como o grupo Mulheres do Café.

Nesse cenário, o “saber fazer” dos extensionistas rurais do Estado tem sido fundamental para promover transformações na vida das famílias no campo. Eles conhecem as propriedades, o modo de vida e a realidade local. Ajudam na organização dos pequenos produtores e levam também modernização às lavouras – um empenho diário que visa elevar a renda e a qualidade de vida desses agricultores.

As políticas públicas do Estado também têm papel importante no suporte à agricultura familiar, dando acesso a recursos, estrutura ou outros benefícios que fazem prosperar a produção.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, acompanhado de uma equipe do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), visitou nesta semana propriedades que servem como referência na região. O objetivo do governo estadual é replicar o modelo em outras regiões.

O município de Carlópolis lidera a produção do grão no Paraná e é um exemplo desse cenário. Enquanto o Estado, de modo geral, tem perdido área de café nos últimos anos, a cidade faz o caminho inverso e tem conseguido crescer nessa cultura.

São aproximadamente 5 mil hectares que geraram uma produção de 9,16 mil toneladas e um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 165,2 milhões em 2021, segundo os dados mais recentes do Departamento de Economia Rural (Deral). Cerca de 600 produtores trabalham nessa atividade na cidade.

Durante a visita às propriedades, Ortigara parabenizou os cafeicultores, técnicos e lideranças e listou algumas políticas públicas que podem ajudar na continuidade desse trabalho. “Nós reconhecemos o esforço de quem cresceu pela busca de fazer diferente, e esperamos que outras cidades copiem essa capacidade de organização. Esse modelo de união, e com a ideia de ter um café de qualidade, especial, é muito importante”, disse.

“Nosso time está definindo uma estratégia para nos somar a esse esforço, nas políticas de incentivo ao cultivo, à mecanização, ao uso da água, para aumentar a produtividade, baixar custos e riscos”, completou.

O coordenador estadual de Cafeicultura do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), Otávio da Luz, que trabalha há mais de 30 anos em Carlópolis, acompanhou de perto a história do café. Ele explica que o cuidado com o solo e a diversificação são fatores primordiais para melhorar a produtividade, especialmente com a fruticultura e olericultura. A extensão rural tem papel fundamental no incentivo a essas práticas.

“A diversificação de culturas dá uma estabilidade financeira muito boa para o produtor. A fruticultura e a olericultura agregam bastante valor na propriedade”, afirmou. De acordo com ele, com planejamento, a área de café na cidade poderia ser ampliada para 10 mil hectares nos próximos anos.

SUCESSÃO FAMILIAR– Para entender o que levou Carlópolis ao título de principal produtor de café do Paraná, é preciso conhecer também a história das famílias, que têm conseguido manter o interesse das novas gerações pela cultura. A propriedade da família do Sítio São Manoel, com 21 mil pés de café, já está na quarta geração de produtores. Se antigamente o trabalho seguia um sistema de cultivo mais difícil e penoso, hoje é um exemplo do que vem dando certo na cidade: diversificação e sucessão familiar.

“A sucessão é automática desde que a propriedade dê dinheiro suficiente para ter uma vida boa na família. Se não tiver recursos, o jovem vai buscar outras alternativas na cidade”, afirmou o coordenador estadual de Cafeicultura do IDR-Paraná.

Eduardo da Silva é bisneto de cafeicultores. “É um orgulho muito grande”, disse a avó, Anita. Ele está estudando agronomia e pretende se especializar em café.

Também em Carlópolis, o produtor Emanuel Liuti, de 23 anos, seguiu a mesma vocação do pai e do avô. Em 2006, a família cultivava meio hectare. Hoje, são 16 hectares de café, e também está aumentando a área de fruticultura. “A vantagem é que trabalhando com a fruta você consegue pagar os custos de família, de maquinário, manutenção, da lavoura e ainda um pouco da lavoura do café”, explicou.

Liuti conta que a boa condução dos pais na educação dele e dos dois irmãos, dando abertura para que participassem das escolhas na propriedade, fez a diferença para mantê-los no campo. “Desde quando a gente tinha por volta de 15 anos, éramos envolvidos nos trabalhos. Então crescemos com olhar de comunidade, de trabalhar em família. A partir dessa oportunidade, sabendo que seríamos o futuro disso, a gente se sentia bem trabalhando junto”, afirmou.

Na lavoura da família de Emanuel, 90% do trabalho é mecanizado. “Começamos com as máquinas a partir de 2014 e de lá para cá fomos melhorando, trabalhando com novo método de cultivo, que é o espaçamento adequado para a colheita mecanizada, reduzindo o custo de mão de obra”, disse.

Outros equipamentos são utilizados em colaboração com propriedades vizinhas. A parceria entre agricultores, segundo o coordenador de Cafeicultura do IDR-Paraná, é uma marca de Carlópolis. “Esse é um modelo que pensamos para outros municípios, em que se possa criar núcleos de cafeicultores para trabalhar em conjunto para conseguir comprar máquinas, por exemplo”, explicou.

Outro cafeicultor que manteve a propriedade da família é Marcelo Teixeira, do Sítio Teixeira. Ele é da terceira geração de cafeicultores, e os filhos já estão interessados no setor. A propriedade gera de 2,5 mil a 3 mil sacas de café beneficiado por ano e já teve seu produto comercializado para países como Austrália e Holanda.

“Eu assumi a propriedade em 2011, e desde então houve essa transformação daquela cafeicultura tradicional para essa cafeicultura moderna, mecanizada”, contou. Além do incentivo da extensão rural do Estado, ele destaca a importância de cursos de formação para que os produtores possam se aperfeiçoar, como os do Senar-PR. “O consumidor cada vez mais quer qualidade, então a gente precisa caprichar no que faz”.

O cooperativismo foi outro fator que colaborou para o fortalecimento dessa cultura. Trabalhando em parceria com o IDR-Paraná, a Capal passou a atuar nessa área por volta de 2004. Hoje, com 350 cafeicultores cooperados – 218 deles de Carlópolis –, a entidade planeja potencializar a comercialização e ampliar os investimentos. “A aptidão da região é muito forte para o café. Há grande colaboração entre as famílias e um dos papéis da cooperativa é promover justamente isso”, disse o diretor comercial, Eliel Magalhães Leandro.