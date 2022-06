Assis Chateaubriand ganha Batalhão da Polícia Militar e empreendimento de 435 casas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou recursos de habitação e anunciou a criação de um novo Batalhão da Polícia Militar em Assis Chateaubriand, durante a inauguração do Teatro e Casa de Cultura Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto , realizada na noite desta sexta-feira (24).

"Muitas vezes com o dinheiro da prefeitura não é possível fazer todas as obras necessárias. Então o Estado entra como parceiro, ajudando os municípios com programas como o Casa Fácil, o maior de habitação do País. Além disso, estamos anunciando a criação de um Batalhão da PM em Assis Chateaubriand, que é um investimento para aumentar o contingente na cidade", afirmou o governador.

Durante o evento, o governador assinou termos de parceria com a Prefeitura de Assis Chateaubriand e a construtora Pacaembu que preveem a construção de 435 novas moradias na cidade, na região Oeste do Paraná. Por meio dos convênios firmados, o Governo do Estado oferecerá um benefício de R$ 15 mil por imóvel, a ser usado como desconto no valor de entrada aos compradores.

O maior volume de unidades será feito pela construtora, especializada na construção de bairros planejados. O Residencial ComViva Assis Chateaubriand contará com 383 casas de 43,85 metros quadrados cada, em lotes de 162 metros quadrados, o que permitirá futuras ampliações aos moradores.

O empreendimento ficará na região norte da cidade, próximo ao Jardim Progresso, e a previsão da construtora é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2023.

As outras 52 casas serão construídas em áreas do município, cujo repasse sem custo para a construção dos imóveis serviu de contrapartida para viabilização do projeto, além de reduzir o valor das prestações a serem pagas pelos compradores. Trinta unidades serão construídas no distrito de Bragantina e 22 no Jardim Progresso.

"O Estado tem trabalhado incansavelmente para promover habitação nos municípios. Vamos construir aqui essas mais de 300 casas, mas nos queremos fazer mil casas para Assis Chateaubriand", declarou o presidente da Cohapar, Jorge Lange.

O prefeito de Assis Chateaubriand destacou a contribuição do Governo do Estado. "Se hoje o Paraná se destaca em habitação, segurança, é porque tem uma gestão eficiente", destacou Valter Correia.

COMO PARTICIPAR– Para ter acesso ao benefício de R$ 15 mil, os interessados devem se cadastrar no site da Cohapar para o município de Assis Chateaubriand. Assim que os imóveis estiverem disponíveis para comercialização, os inscritos serão notificados via e-mail para adesão ao processo, que envolve análise técnica da Cohapar e avaliação de crédito da Caixa Econômica.

Entre os critérios para participação no programa, estão possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636,00), não ter casa própria e não ter participado de outros projetos habitacionais do governo federal ou do Governo do Estado anteriormente.

Caso obtenham a aprovação dos órgãos, os compradores ainda terão descontos variáveis do programa Casa Verde e Amarela de acordo com a renda e a possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado.

CASA FÁCIL– Desde que lançou o programa, em 2021, o Governo do Estado já liberou quase R$ 350 milhões em subsídios, o suficiente para reduzir o valor de entrada de mais de 23 mil imóveis. A meta é chegar ao final de 2022 com R$ 450 milhões liberados e 30 mil famílias atendidas apenas nesta modalidade do Casa Fácil Paraná.

Outro efeito positivo gerado pelo programa é a geração de empregos na indústria da construção civil. Estimativas da Cohapar apontam que cerca de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos deverão ser criados durante a execução das obras.

SEGURANÇA– Na solenidade, o governador anunciou ainda a criação do 31° Batalhão de Polícia Militar, que terá sede em Assis Chateaubriand, um anseio da comunidade local. A nova unidade é resultado de um desmembramento do 19º BPM, que atualmente atende 23 municípios, possibilitando uma maior qualidade nos serviços prestados à comunidade, com duas unidades atendendo um número menor de cidades.

"A Polícia Militar trabalha com patrulhamento, presença física. Então o 31° batalhão que vai atender uma população de mais de 170 mil pessoas. Vai trazer impacto para essa população e para o 19° batalhão, que vai ter a sua área de atribuição diminuída, trazendo um resultado positivo e mais rápido para toda a população", destacou o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita.

PRESENÇAS– Estiveram presentes na cerimônia o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi; os deputados federais Osmar Serraglio, Sérgio de Souza e Fernando Giacobo; o deputado estadual e líder do governo na Alep, Marcel Micheletto; o deputado estadual Paulo Litro; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Jesuítas, Junior Weiller; o presidente da Associação dos Municípios da Região Oeste (AMOP) e prefeito de Santa Tereza do Oeste, Élio Marciniak, (Kabelo); além de vereadores, prefeitos e demais autoridades do município e região.