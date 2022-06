Palotina recebe R$ 2 milhões para obras urbanas e terá nova companhia da Polícia Militar

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (24), em Palotina, o repasse de R$ 2 milhões para obras de infraestrutura urbana no município. A cidade do Oeste também será sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, ligada ao recém-criado 31º Batalhão da PM, em Assis Chateaubriand. A unidade vai atender também os municípios de Maripá e Terra Roxa.

As melhorias urbanas em Palotina incluem a construção de uma praça, com arborização, pista de caminhada, pista de passeio e parquinho. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) destinou R$ 600 mil a fundo perdido no projeto, e o município entrou com uma contrapartida de R$ 490,3 mil, totalizando R$ 1,09 milhão.

Mais R$ 288,7 mil foram destinados para o recape asfáltico de diversas ruas do município, totalizando uma área de 6,4 mil metros quadrados de intervenção. A cidade também recebeu R$ 651 mil para a compra de uma pá carregadeira, sendo R$ 420 mil de transferência voluntária da Sedu e o restante de contrapartida da prefeitura.

“Palotina é uma cidade bonita e organizada, com um povo trabalhador, e por isso fico feliz em anunciar esses investimentos. Os recursos para a melhoria urbanística deixa ainda mais estruturada”, disse Ratinho Junior. “Na área de segurança, estamos transformando um pelotão em uma companhia da Polícia Militar, o que traz mais estrutura e aumenta o contingente da PM, para trazer cada vez mais segurança para a população”.

“Hoje é um dia de agradecimento, porque o Governo do Estado escreve sua história em Palotina com ações que fazem a diferença na cidade e na vida das pessoas”, salientou o prefeito Luiz Ernesto de Giacometti.

POLÍCIA MILITAR– Nesta sexta-feira, o Governo do Estado formaliza a criação do 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM), com sede em Assis Chateaubriand. Resultado do desmembramento do 19º BPM, de Toledo, que atualmente atende 23 municípios, a unidade vai contar com três companhias de Polícia, que serão instaladas em Assis Chateaubriand, Palotina e Corbélia.

A unidade de Palotina atende, além da sede, os municípios de Maripá e Terra Roxa. Ao todo, o 31º BPM será responsável pela segurança de aproximadamente 150 mil pessoas, que vivem em 14 municípios da região Oeste.

CAMINHO DA FÉ– Durante a solenidade, o governador também assinou o convênio para construção e pavimentação do Caminho da Fé: uma rota de 2,7 quilômetros, paralela à PR-364, que vai ligar a cidade de Palotina ao Santuário Nossa Senhora da Salete, passando também pelo Parque de Exposições do município, localizado entre a cidade e o santuário. A obra está orçada em R$ 657 mil, com recursos provenientes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).

O trajeto é percorrido diariamente por peregrinos, por visitantes e pelos moradores de Palotina, com grande concentração no dia da Festa de Nossa Senhora da Salete, chegando a 10 mil pessoas, e nos dias da Expo Palotina. A implementação do “Caminho da Fé” visa dar segurança aos peregrinos, promover o bem-estar da população, estruturar os atrativos turísticos do município e reduzir a probabilidade de incidentes nocivos ao meio ambiente.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi; os presidentes da Cohapar, Jorge Lange; e da cooperativa C.Vale, Alfredo Lang; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira; o chefe de Gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; os deputados estaduais Marcel Micheletto (líder do Governo), Márcio Nunes, Élio Rush e Paulo Litro; o vice-prefeito Felipe Zardo; e presidente da Câmara de Vereadores de Palotina, Eurico Fernandes.