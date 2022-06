Polícia Civil ganha prêmio nacional pela Delegacia Amiga da Criança de Marmeleiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ganhou uma premiação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo Projeto Delegacia Amiga da Criança, em Marmeleiro, na região Oeste do Estado.

Ele tem o intuito de oferecer um ambiente acolhedor para vítimas vulneráveis, proporcionando um atendimento melhor para quem vai até a delegacia, principalmente crianças. Para isso, o local possui brinquedoteca e espaço climatizado, equipado com TV e videogame.

O projeto, idealizado e implantado pelo delegado Fabiano Oliveira na Delegacia de Marmeleiro, teve a maior nota de avaliação entre todos os projetos inscritos no 2° Prêmio Prioridade Absoluta.

Como parte do reconhecimento, o projeto poderá ser inscrito no banco nacional de boas práticas de direitos e atenção à primeira infância, ganhando mais visibilidade em todo o Brasil, como um projeto a ser replicado em outros Estados.