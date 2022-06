Obra no asfalto entre Wenceslau Braz e São José da Boa Vista será refeita

O governo do estado está realizando obras de intervenções e recuperação asfáltica na PR-422 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a São José da Boa Vista. Porém, a forma como o recape foi colocado em alguns trechos causou revolta e preocupação nos usuários da rodovia dos dois municípios que pediram por uma solução.

Segundo relatos e vídeos que viralisaram nas redes sociais, a camada de asfalto estaria se soltando e as pedras torando o trânsito arriscado, já que diminuem a aderência dos automóveis a pista. As reclamações rapidamente chegaram as autoridades.

O deputado federal Sandro Alex, informou, na tarde desta quinta-feira (23), que o próprio governador Ratinho Jr solicitou ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a empresa responsável pelos serviços que o recape neste trecho seja refeito. Com isso, a empresa já começou a remover o material que havia sido colocado para aplicação de um novo. O problema estaria relacionado ao processo de emulsão do asfalto.

“Informamos ao prefeito Dr. Zezinho e ao Taidinho, além de toda a população e usuários, que o trecho entre os dois municípios será entregue em prefeitas condições. Já foi informado ao DER e a empresa responsável para que faça a remoção do material e que seja aplicado da maneira correta”, disse o deputado.