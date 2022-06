Romanelli anuncia a construção de mais de 700 casas populares no Norte Pioneiro

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli anunciou, nesta terça-feira (21), mais uma conquista para região do Norte Pioneiro. Segundo o parlamentar, serão construídas mais de 700 casas populares em 13 municípios da região.

De acordo com Romanelli, o chamamento do Programa Casa Fácil Paraná vai beneficiar ao todo 21 municípios de todo o Paraná com a construção de mais de 1,2 mil moradias. São mais de R$ 173 milhões em investimentos provenientes de recursos do Governo Federal em parceria com a Cohapar.

Além disso, o governo do Paraná está investindo mais R$ 19 mi nestes municípios através do Casa Fácil Paraná para subsidiar o valor da entrada de imóveis em R$ 15 mil. “O programa Casa Fácil Paraná facilita o acesso ao financiamento do imóvel pela Caixa Econômica Federal, com o aporte de R$ 15 mil por família. É um recurso destinado a promover mais qualidade de vida e a garantia de moradia com segurança para o paranaense”, reforça Romanelli.

Na região do Norte Pioneiro, os investimentos serão realizados em 13 municípios com um montante de R$ 97 milhões em investimentos para construção de 707 casas. O aporte do governo do estado é de R$ 10,5 milhões.

Alguns dos municípios contemplados são Cambará, com 108 casas, Cornélio Procópio, com 132 casas, Joaquim Távora, com 64 casas, Quatiguá, com 29 casas e Ribeirão Claro com 50 casas. Somente nestes municípios o montante investido é superior aos R$ 50 milhões. O programa ainda contempla as cidades de Andirá, Barra do Jacaré, Jacarezinho, Nova América da Colina, Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Rancho Alegre e Wenceslau Braz. Ao todo, serão 324 casas, com investimento de R$ 44 milhões.