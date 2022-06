Prefeitura de Jaguariaíva investe em aulas de inglês para crianças desde as séries iniciais do Ensino Fundamental

A prefeitura municipal de Jaguariaíva através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), em continuidade ao compromisso assumido em 2020 de oferecer a todos os alunos da rede municipal de ensino aulas de língua inglesa, dá sequência a esta proposta nas escolas.

As aulas dinâmicas de inglês são ministradas pelos professores de hora atividade da rede, utilizando recursos tecnológicos disponíveis nas instituições. Para tanto, participam de encontros quinzenais de capacitação e aperfeiçoamento com professor da área. Este também é um momento para a equipe sanar dúvidas, apresentar sugestões e fazer encaminhamentos do livro anual de língua inglesa usado pelos alunos. O professor formador disponibiliza ainda links ao professor de Hora Atividade, como suporte para planejar aulas e acrescentar recursos e atividades dinâmicas para atingir os objetivos, com as videoaulas.

Segundo a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Erla Mello, o objetivo da língua inglesa no currículo é que o aluno aprenda a falar, se comunicar e a produzir em inglês, de preferência oralmente, apresentando um desenvolvimento de modo dinâmico. Essa iniciativa da administração municipal, acessível desde o 1º ano do Ensino Fundamental, leva em conta as necessidades da sociedade atual, visto que o inglês - língua de comunicação mundial, na vida adulta, é utilizado em negócios, artigos científicos, entretenimento e debates mundiais, sendo importante para a vida dos educandos. “As possibilidades que a administração municipal, através da SMECEL, proporciona a todos os alunos da rede pública de ensino são as melhores, pois as ações realizadas priorizam o futuro das nossas crianças”, finaliza a secretária.