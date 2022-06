Inscrições para o concurso Café Qualidade Paraná estão abertas

Os interessados em disputar o concurso Café Qualidade Paraná 2022 podem se inscrever até 30 de setembro em uma das unidades municipais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná). O certame é aberto a proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros. A intenção é promover a bebida e valorizar o cafeicultor paranaense.

Além de premiar os vencedores, a edição deste ano celebra também o 20º aniversário do concurso. “Já tradicional no calendário de eventos técnicos da agricultura paranaense, o Café Qualidade Paraná busca a valorização do produtor e a promoção do café especial paranaense, que é excepcional”, explica Paulo Sérgio Franzini, secretário-executivo da Câmara Setorial do Café, entidade que promove a disputa.

REGULAMENTO- O concurso é disputado nas categorias café natural, cereja descascado e fermentação induzida.

Nos cafés de processamento natural, ou via seca, os grãos seguem inteiros para a secagem, enquanto têm a polpa retirada no método cereja descascado, ou via úmida.

Até pouco tempo atrás, grãos fermentados eram tidos como defeituosos, devido ao péssimo aspecto visual que tinham e ao gosto de vinagre ou de remédio impregnado à bebida. Descobriu-se, no entanto, que bem conduzida e controlada, a fermentação pode aperfeiçoar e até acrescentar atributos ao café.

A prática vem crescendo nos últimos anos, impulsionada principalmente por produtores e consumidores jovens interessados em obter novas experiências relacionadas a aromas, sabores e nuanças da bebida, e esse tipo de processamento dos grãos foi acrescentado ao concurso Café Qualidade Paraná.

É possível disputar até duas categorias simultaneamente, mas o produtor deve estar atento ao tamanho do lote, que é de até cinco sacas (60 quilos) beneficiadas para café natural e cereja descascado, e de 15 a 60 quilos na classe fermentação induzida. Os grãos devem ter peneira 16 ou superior, menos de 11,5% de umidade e apresentar no máximo 12 defeitos.

Os lotes inscritos passam por duas avaliações. A primeira é física, com base na Classificação Oficial Brasileira (COB), e detecta a quantidade de grãos defeituosos nos lotes como, por exemplo, grãos quebrados ou avariados. Na segunda avaliação — prova de xícara de acordo com a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA) — são analisados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida.

Os vencedores serão divulgados na solenidade de encerramento do certame, prevista para 24 de novembro, em Apucarana, cidade da cafeicultora Solange Aparecida de Araújo, campeã da categoria natural em 2021.

A íntegra do regulamento pode ser acessada AQUI .

PRÊMIO -Em cada categoria, os finalistas classificados até o terceiro lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da B3 – bolsa de valores oficial do Brasil – no dia anterior à data do evento de encerramento, acrescido de um ágio mínimo de 50%.

Ao fazer a inscrição, o cafeicultor pode também optar por uma avaliação do quesito sustentabilidade da produção de seu lote. Os profissionais do IDR-Paraná fazem uma auditoria da propriedade e as três mais bem posicionadas são premiadas com um certificado de boas práticas.

PROMOÇÃO- O concurso Café Qualidade Paraná é uma realização da Câmara Setorial do Café, juntamente com o IDR-Paraná, Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina.

O certame é patrocinado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Bratac, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Crea-PR, Federação de Agricultura do Paraná (Faep), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR, Prefeitura de Apucarana, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Sistema Ocepar.

Tem, ainda, o apoio da Sociedade Rural do Paraná (SRP) e da fabricante de equipamentos para torra e moagem Probat Leogap.

Serviço

20° Concurso Café Qualidade Paraná

Inscrições: até 30 de setembro - escritórios municipais do IDR-Paraná

Mais informações: www.cafequalidadeparana.com.br