Motoristas que atropelaram bebê e idoso em Arapoti são identificados pela polícia

Diante das situações, os investigadores reuniram informações e analisaram imagens de sistemas de segurança de câmeras próximas aos locais onde os atropelamentos foram registrados e conseguiram levantar a identidade dos dois motoristas envolvidos. Eles devem responder pelos crimes de trânsito e por ter deixado o local sem prestar socorro as vítimas.

De acordo com informações divulgadas pela PC, o primeiro caso aconteceu em maio deste ano quando um bebê recém-nascido foi vítima de um atropelamento. A criança estava em um carrinho de bebê que foi atingido por um automóvel VW/Gol na Vila Romana. Após atingir a criança, o motorista fugiu do local sem prestar socorro a vítima. O menor foi socorrido ao Hospital 18 de Dezembro e depois transferido. Não foram divulgadas maiores informações sobre o seu estado de saúde. Ainda segundo a PC, o outro atropelamento foi registrado neste mês de junho e teve como vítima um idoso de 63 anos.

