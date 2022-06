Rodovia de Doutor Ulysses recebe serviços de conservação; investimento é de R$ 2,9 milhões

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ( DER/PR ) executa serviços de conservação na PR-092, em Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba. A rodovia é quase toda não pavimentada no município, e está contemplada em contrato de conservação que inclui também a PR-340, em uma extensão total de 82,58 quilômetros. O investimento é de R$ 2.912.038,24, com período de execução de um ano.

São beneficiados, ao todo, mais de 32 mil habitantes de Doutor Ulysses, Cerro Azul e Tunas do Paraná. “O contrato de conservação dos trechos não pavimentados da PR-092 e da PR-340 prevê melhorias contínuas do leito das rodovias e também execução de dispositivos de drenagem, que vão reduzir o impacto das chuvas nesses trechos. Isso traz mais segurança e conforto para moradores e usuários dessas vias rurais, para o deslocamento até os municípios ou escoamento de sua produção agrícola”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Fernandes.

Estão previstos os serviços de regularização de leito por patrolamento; cascalhamento; conformação e compactação do subleito e do leito; preenchimento de rebaixo com rachão; reaterro e compactação, de preferência com o próprio material escavado; escavação em barranco lateral para saída d’água da pista; escavação de vala lateral em formato triangular no bordo da pista; escavação de valas para bueiros; execução de bueiros simples tubulares de concreto; execução das alas dos bueiros com alvenaria de pedra de mão argamassada; e execução de camada de pedra jogada nas saídas dos bueiros.

NÃO PAVIMENTADAS– Além deste, o DER/PR conta com outros três contratos em andamento para atender as rodovias não pavimentadas de sua Superintendência Regional Leste:

PR-090, PR-510, PR-511 e PR-512 – 43,18 km – R$ 1.265.950,93: Campo Largo, Contenda, Lapa e Quitandinha.

PR-281 e PR-433 – 88,42 km – R$ 2.501.902,62: Lapa, Mallet e São Mateus do Sul.

PR-160 e PR-446 – 49,7 km – R$ 1.460.508,41: Bituruna, Paula Freitas, Paulo Frontin e Porto Vitória.

E, também, está sendo licitada a conservação da PR-405 , rodovia não pavimentada de acesso a Guaraqueçaba, no Litoral.

PAVERS– Em 2019, o DER/PR concluiu a obra de pavimentação com blocos de concreto intertravados, conhecidos como pavers, de 910 metros da PR-092 no perímetro urbano de Doutor Ulysses. Com investimento de R$ 2.949.268,53, a obra incluiu também serviços de terraplenagem, drenagem, sinalização e novas calçadas ao longo de toda a extensão pavimentada.