Prefeitos destacam que investimentos do Governo garantem mais qualidade de vida

Mais um dia histórico para centenas de cidades paranaenses. O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (22), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, editais de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) para 353 municípios, — cerca de 88% do Estado —, um investimento de R$ 664.572.029,80. O evento contou com a presença de mais de 200 prefeitos e vice-prefeitos. No total, os recursos já ultrapassam R$ 1,1 bilhão .

Os recursos são fruto do Sistema de Financiamento aos Municípios, organizado pela Fomento Paraná e o Paranacidade, e de transferências voluntárias (fundo perdido), possibilitando a licitação de 656 ações por todo o Estado. Todos os contratos foram aprovados neste semestre e os recursos já estão com as prefeituras.

São construções de barracões industriais; calçadas; centros de Convivência, de Desenvolvimento Econômico, de Referência de Ação Social (CRAS) e de Saúde Especializados; complexos esportivos; creches; escolas municipais; praças; quadras de esportes; terminais rodoviários e de transporte urbano, além da pavimentação de ruas e avenidas e a implantação de iluminação pública e ciclovias, entre outras obras e serviços.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, o repasse reforça o caráter municipalista da gestão estadual. “Estamos cumprindo uma determinação do governador Ratinho Junior, de que atendêssemos todos os municípios, sem distinção, com obras que são prioritárias em diversas áreas, como a saúde, a educação, a infraestrutura urbana de forma geral”, afirmou Zucchi.

Recursos que, de acordo com os prefeitos presentes na cerimônia, vão ajudar a transformar a vida dos paranaenses. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, representou todos os gestores municipais do Paraná na cerimônia de liberação dos recursos.

“Mais de R$ 1 bilhão de investimentos num período de pandemia. Nós temos que agradecer muito o Governo do Estado pelo planejamento, pelos investimentos pontuais, mas principalmente, por saber que a vida acontece nos municípios”, destacou Weiller. “São obras estruturantes e que vão melhorar muito a qualidade de vida do povo paranaense”.

Em São Jorge d’Oeste, no Oeste, os editais devem melhorar a malha asfáltica, beneficiando o escoamento da produção e o deslocamento de estudantes. “Nós estaremos fazendo o recape asfáltico do Distrito de Iolópolis até a comunidade de São Pio X. É um trajeto utilizado pelo transporte escolar, usando no tráfego de cereais e colheitas, e liga também o nosso município com o de São João”, ressaltou a prefeita Leila da Rocha. “Nossa cidade tem 59 anos e é um sonho desde o início. Hoje esse trajeto é coberto por calçamento de pedras irregulares, mas a situação está precária, com locais intransitáveis. É uma demanda não só de quem utiliza o trajeto, mas de toda a região”.

De acordo com o prefeito de Manoel Ribas (região central), José Carlos Corona, os recursos recebidos vão ser utilizados em diversas secretarias municipais. “Nós sabemos que só a arrecadação do município não é o suficiente para atender a todas as demandas. Esse investimento do Governo do Estado faz com que a nossa cidade avance e que a gestão consiga atender a população em tantas outras áreas, como saúde, educação”, contou. “Essa parceria do governo estadual com os municípios têm dado muito certo, principalmente nesse período de pós-pandemia. Só tenho a agradecer”.

Para o prefeito de Centenário do Sul (Norte), Junior Tavian, a união entre a cidade e o governo estadual tem feito a diferença para a população centenariense. “Os recursos vão ser destinados para a aquisição de uma pá carregadeira e um caminhão poliguindaste, garantindo a manutenção das nossas estradas rurais e a coleta de lixo. A Sedu e o Governo do Paraná são grandes parceiros, com um governador municipalista, sempre de portas abertas para a nossa cidade”, disse.

Menor município do Paraná, Jardim Olinda, no Noroeste, também vai receber recursos para pavimentação de estrada e avenidas, campo de futebol e uma praça cultural. “Durante muitos anos a nossa cidade ficou esquecida, mas nessa atual gestão estamos sendo reconhecidos e transformados. Nós estamos trabalhando para tornar Jardim Olinda uma cidade turística, pois ela é banhada por dois rios, o Pirapó e o Paranapanema”, ressaltou a prefeita Lucimar de Souza Moraes.

OUTROS INVESTIMENTOS– Esta é a segunda grande liberação de recursos da Sedu. Em março, foram destinados R$ 450 milhões para 284 cidades . Somada a liberação desta quarta-feira, são mais de R$ 1,1 bilhão repassados pela secretaria somente em 2022.

